Ante la presencia de falsos fumigadores, el departamento de Salud del ayuntamiento, recomienda a los ciudadanos no permitir el acceso a personas que se dedican a efectuar estas labores si no se acreditan, ya que hasta el día de hoy no han contratado personal para que realice la fumigación, así lo informo la regidora primera María de Jesús Alemán Pavón.





Vecinos de las colonia Guadalupe Tepeyac y centro, ponen en alertan a la población, debido a que un grupo de personas que se están dedicando a realizar la fumigación en los domicilios pretenden meterse a las casas, manifestando que las labores las efectúa el municipio.

“A las personas que se han comunicado a través de la línea telefónica del ayuntamiento, ya se les informó que la regiduría primera, no tiene personal realizando estos trabajos de fumigación, ya que cuando se detectan probables acasos de dengue quien se encarga de la atención es el centro de Salud y la Jurisdicción Sanitaria número XI”, comentó la regidora primera.

Las personas identificadas y acreditadas para realizar las labores de purificación es el personal del Centro de Salud y de la Jurisdicción Sanitaria, los cuales se han trasladado a las colonias donde existen probables casos de dengue.