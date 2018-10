De acuerdo con el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior Entes Municipales del ORFIS en 153 ayuntamientos aplicaron el llamado año de Hidalgo.





Siguiendo el lema de “chingue a su madre el que deje algo" se determinaron observaciones por la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de mil 102 millones 373 mil 460.26 pesos en la Cuenta Pública de 2017, cifra 50 por ciento mayor respecto al ejercicio de 2016.

Esto además de las 2 Entidades Paramunicipales en la que se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de 20 millones 742 mil 526.14 pesos, siendo la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada y de Xalapa.

Si ese monto se suman a las observaciones que realizó el ORFIS en 3 Dependencias, 11 Organismos Públicos Descentralizados y 2 Fideicomisos del Estado por 338 millones 274 mil 311.51 pesos se genera un total general por mil 461 millones 390 mil 297.91 pesos observados en las cuentas públicas de 2017, tanto de entes estatales como municipales.

Cabe recordar que dicho ejercicio corresponde al último de los pasados gobiernos municipales del periodo 2014-2017.

LOS MUNICIPIOS MÁS OBSERVADOS

Los 10 municipios que aplicaron el llamado “año de Hidalgo” con más presunto quebranto patrimonial son Coatzacoalcos con 142 millones 277 mil 111.62 pesos; Acayucan con 66 millones 200 mil 371.10 pesos; San Andrés Tuxtla con 56 millones 397 mil 250.80 pesos.

También Emiliano Zapata con 50 millones 294 mil 080.34 pesos; Pueblo Viejo con 35 millones 967 mil 656.16 pesos; Ixhuatlán de Madero con 34 millones 521 mil 536.06 pesos; Lerdo de Tejada 34 millones 177 mil 908.86 pesos; Álamo Temapache con 27 millones 901 mil 534.39 pesos; Carlos A. Carrillo con 26 millones 541 mil 620.33 pesos; Las Choapas con 26 millones 352 mil 292.01 pesos y Catemaco con 24 millones 225 mil 021.40 pesos.

El informe agrega que se establecieron excepciones en el caso de los ayuntamientos de Catemaco y Cosamaloapan, así como en la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chiconquiaco.

En el caso de Catemaco se tomó en consideración el siniestro que se tuvo en el Palacio Municipal de ese Ayuntamiento en 2016.

Por lo que corresponde a Cosamaloapan el ORFIS refiere que no se realizó la Entrega - Recepción de la Administración Pública Municipal y los ex servidores públicos de la administración saliente no se presentaron a solventar las inconsistencias, por lo que fue interpuesta una denuncia por la actual administración municipal.

Sobre la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chiconquiaco el ORFIS alertó que no presenta movimientos contables-presupuestales, en virtud de que existe un procedimiento de baja del Organismo, de ahí que el ente Fiscalizable Paramunicipal parará a ser un departamento de la estructura del ayuntamiento.

Además, el organismo a cargo de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez refirió que el monto de observaciones a los ayuntamientos se pudo haber disparado por las adecuaciones a la ley de fiscalización.

“Las referidas modificaciones, se incorporaron en medio del proceso de Entrega – Recepción de las Administraciones Públicas Municipales, en las que se advierte un proceso de alternancia política superior al sesenta por ciento, situación que impactó considerablemente en el consenso de acuerdos, que permitieran llevar a buenos términos los trabajos de transición, viéndose reflejado en los Dictámenes de Entrega – Recepción, con opiniones y o señalamientos negativos”.

Además destaca la falta de profesionalización en puestos claves; la rotación de personal en áreas de importancia; Falta de planeación para las acciones prioritarias; la falta de un efectivo desempeño de los Órganos Internos de Control.

“Entre otros de menor importancia, los aspectos antes señalados anteriormente, originaron que el importe del presunto daño patrimonial se haya incrementado en un cincuenta por ciento aproximadamente, respecto al ejercicio 2016, prevaleciendo irregularidades e inconsistencias señaladas posteriormente en este mismo Informe General”.

La lista con los 153 municipios con presunto daño patrimonial en orden descendiente es la siguiente:

1) Coatzacoalcos- 142 millones 277 mil 111.62 pesos

2) Acayucan-66 millones 200,371.10 pesos

3) San Andrés Tuxtla- 56 millones 397 mil 250.80 pesos

4) Emiliano Zapata- 50 millones 294 mil 080.34 pesos

5) Pueblo Viejo- 35 millones 967 mil 656.16 pesos

6) Ixhuatlán de Madero- 34 millones 521 mil 536.06 pesos

7) Lerdo de Tejada- 34 millones 177 mil 908.86 pesos

8) Álamo Temapache-27 millones 901 mil 534.39 pesos

9) Carlos A. Carrillo-26 millones 541 mil 620.33 pesos

10) Las Choapas- 26 millones 352 mil 292.01 pesos

11) Catemaco-24 millones 225 mil 021.40 pesos

12) Naolinco- 22 millones 841 mil 350.60 pesos

13) Saltabarranca- 22 millones 831 mil 999.53 pesos

14) Castillo de Teayo- 21 millones 403 mil 723.68 pesos

15) Juchique de Ferrer- 20 millones 530 mil 407.98 pesos

16) Mecayapan- 18 millones 733 mil 091.87 pesos

17) Córdoba- 16 millones 150 mil 819.55 pesos

18) Tezonapa-14 millones 132 mil 486.37 pesos

19) Acultzingo-13 millones 334 mil 727.89 pesos

20) Misantla- 12 millones 853 mil 667.76 pesos

21) Poza Rica de Hidalgo- 11 millones 796 mil 316.51 pesos

22) Texistepec-11 millones 477 mil 945.36 pesos

23) Uxpanapa-10 millones 843 mil 859.31 pesos

24) Atzalan- 11 millones 377 mil 752.11 pesos

25) Tihuatlán-10 millones 306 mil 408.46 pesos

26) Ángel R. Cabada-9 millones 991 mil 620.46 pesos

27) Coyutla- 9 millones 945 mil 025.60 pesos

28) El Higo- 9 millones 360 mil 661.19 pesos

29) Cosoleacaque- 9 millones 323 mil 528.57 pesos

30) Tlacotalpan-9 millones 298 mil 412.27 pesos

31) Coatepec- 9 millones 009 mil 760.46 pesos

32) Martínez de la Torre- 8 millones 946 mil 414.67 pesos

33) Cazones de Herrera-8 millones 554 mil 481.02 pesos

34) San Rafael- 8 millones 234 mil 016.54 pesos

35) Tierra Blanca- 7 millones 638 mil 328.09 pesos

36) Tantima- 7 millones 599 mil 055.90 pesos

37) Coatzintla- 7 millones494 mil 368.34 pesos

38) Coacoatzintla- 7 millones 357 mil 442.84 pesos

39) Amatlán de los Reyes-7 millones 344 mil 741.64 pesos

40) Xalapa-7 millones 074 mil 941.78 pesos

41) Manlio Fabio Altamirano- 6 millones 892 mil 930.38 pesos

42) Agua Dulce-6 millones 591 mil 606.02 pesos

43) Tecolutla- 6 millones 455 mil 031.50 pesos

44) Mecatlán- 6 millones 165 mil 186.25 pesos

45) Chicontepec- 6 millones 141 mil 950.56 pesos

46) Sayula de Alemán- 5 millones 954 mil 270.19 pesos

47) Tepatlaxco-5 millones 742 mil 948.88 pesos

48) Chinameca-5 millones 676 mil 586.52 pesos

49) Vega de Alatorre-5 millones 613 mil 915.33 pesos

50) Isla- 5 millones 573 mil 376.92 pesos

51) Tlachichilco-5 millones 173 mil 434.85 pesos

52) Hidalgotitlán- 5 millones 018 mil 542.85 pesos

53) San Juan Evangelista- 4 millones 941 mil 997.80 pesos

54) Espinal- 4 millones 876 mil 622.31 pesos

55) Santiago Sochiapan- 4 millones 854 mil 984.64 pesos

56) Zacualpan-4 millones 500 mil 747.63 pesos

57) Zozocolco de Hidalgo- 4 millones 098 mil 510.69 pesos

58) Soteapan- 4 millones 098 mil 081.44 pesos

59) Fortín- 4 millones 063 mil 627.96 pesos

60) Ozuluama- 4 millones 051 mil 334.86 pesos

61) Atlahuilco-4 millones 050 mil 707.43 pesos

62) Úrsulo Galván-3 millones 817 mil 392.44 pesos

63) Coscomatepec- 3 millones 807 mil 642.57 pesos

64) Banderilla-3 millones 788 mil 000.00 pesos

65) Jesús Carranza- 3 millones 282 mil 204.61 pesos

66) Nautla- 3 millones 096 mil 692.10 pesos

67) Filomeno Mata- 2 millones 851 mil 699.93 pesos

68) Chacaltianguis-2 millones 819 mil 871.33 pesos

69) Chinampa de Gorostiza- 2 millones 804 mil 567.19 pesos

70) Chalma-2 millones 795 mil 550.60 pesos

71) Totutla-2 millones 721 mil 158.09 pesos

72) Paso de Ovejas- 2 millones 692 mil 434.76 pesos

73) Coahuitlán- 2 millones 611 mil 200.78 pesos

74) Altotonga-2 millones 581 mil 407.86 pesos

75) Las Vigas de Ramírez- 2 millones 516 mil 762.94 pesos

76) Jamapa- 2 millones 496 mil 908.50 pesos

77) Gutiérrez Zamora- 2 millones 472 mil 586.48 pesos

78) Coxquihui- 2 millones 342 mil 252.67 pesos

79) Ixcatepec- 2 millones 306 mil 972.66 pesos

80) Perote- 2 millones 216 mil 965.75 pesos

81) Actopan-2 millones 197 mil 210.68 pesos

82) Ignacio de la Llave- 2 millones 179 mil 986.07 pesos

83) Tlaquilpa-2 millones 046 mil 774.20 pesos

84) Tenochtitlán- 1 millón 932 mil 487.16

85) Santiago Tuxtla- 1 millón 911 mil 288.96 pesos

86) Atzacan-1 millón 750 mil 414.67 pesos

87) Jalcomulco- 1 millón 716 mil 453.52 pesos

88) La Perla- 1 millón 705 mil 968.49 pesos

89) Las Minas- 1 millón 618 mil 001.43 pesos

90) Papantla- 1 millón 607 mil 761.19 pesos

91) Texcatepec-1 millón 599 mil 577.02

92) Tlacojalpan- 1 millón 549 mil 737.95 pesos

93) Ixhuatlán del Café- 1 millón 521 mil 819.32 pesos

94) Hueyapan de Ocampo- 1 millón 468 mil 526.88 pesos

95) Comapa- 1 millón 446 mil 244.26 pesos

96) Cosautlán de Carvajal- 1 millón 422 mil 340.88 pesos

97) Alvarado-1 millón 389 mil 908.27 pesos

98) Yanga-1 millón 386 mil 051.64 pesos

99) Mariano Escobedo- 1 millón 378 mil 285.46 pesos

100) Amatitlán-1 millón 373 mil 676.94 pesos

101) Tamalín- 1 millón 352 mil 039.08 pesos

102) Yecuatla-1 millón 333 mil 845.55 pesos

103) Tancoco-1 millón 319 mil 925.36 pesos

104) Carrillo Puerto- 1 millón 300 mil 000.00 pesos

105) Jalacingo- 1 millón 297 mil 041.00 pesos

106) José Azueta- 1 millón 285 mil 575.55 pesos

107) Jáltipan- 1 millón 194 mil 888.94 pesos

108) Benito Juárez-1 millón 181 mil 868.85 pesos

109) Tuxtilla-1 millón 148 mil 208.87 pesos

110) Xico- 1 millón 116 mil 500.00 pesos

111) Tlilapan-1 millón 028 mil 221.74 pesos

112) Villa Aldama-1 millón 007 mil 715.59 pesos

113) Tehuipango- 925 mil 558.51 pesos

114) Ayahualulco- 909 mil 076.15 pesos

115) Pajapan- 888 mil 282.05 pesos

116) Xoxocotla-883 mil 022.10 pesos

117) Soconusco- 860 mil 970.16 pesos

118) Tatatila- 824 mil 816.06

119) Chocamán- 797 mil 882.01 pesos

120) Miahuatlán- 750 mil 987.90 pesos

121) Alpatláhuac-731 mil 086.14 pesos

122) Camerino Z. Mendoza-696 mil 596.70 pesos

123) Tepetzintla- 672 mil 052.31 pesos

124) Moloacán- 639 mil 313.12 pesos

125) Chiconquiaco-586 mil 631.70 pesos

126) Tlacolulan 580 mil 094.77 pesos

127) Acajete-537 mil 981.75 pesos

128) Chumatlán- 534 mil 220.31 pesos

129) Cuichapa- 526 mil 627.11 pesos

130) Acula-525 mil 009.00 pesos

131) Tres Valles-517 mil 410.22 pesos

132) Cerro Azul-506 mil 837.46 pesos

133) Tequila- 470 mil 000.00 pesos

134) Otatitlán- 468 mil 052.40 pesos

135) Nogales- 467 mil 769.28 pesos

136) Atoyac-452 mil 494.40 pesos

137) Mixtla de Altamirano- 400 mil 000.00 pesos

138) Teocelo- 398 mil 123.98pesos

139) Cotaxtla- 348 mil 595.67 pesos

140) Citlaltépetl- 345 mil 100.00 pesos

141) Rafael Delgado- 262 mil 282.75 pesos

142) Rafael Lucio- 234 mil 520.00 pesos

143) Apazapan-212 mil 576.72 pesos

144) Huatusco- 199 mil 713.42 pesos

145) Maltrata- 199 mil 152.35 pesos

146) Camarón de Tejeda-180 mil 000.00 pesos

147) Zaragoza-177 mil 396.61 pesos

148) Tamiahua-156 mil 420.00

149) Tenampa- 146 mil 160.00

150) Tlaltetela-115 mil 000.00 pesos

151) Naranjos Amatlán- 113 mil 298.90 pesos

152) Ixmatlahuacan- 83 mil 890.10 pesos

153) Ixhuacán de los Reyes- 77 mil 706.94 pesos