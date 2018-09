Con más de 28 años de trayectoria artística, los Cultivadores del Sureste, originarios del puerto de Veracruz; saben que meterse a cantar corridos de la delincuencia organizada, puede traerles más problemas que contratos.





Julio Farfan, reconoce que la fama sin embargo, se la han dado personajes o hechos reales donde las balas, la sangre y las drogas, son parte del relato de sus corridos.

Canciones como el de Cirilo Vázquez, el señor Cirilo Vázquez, Tragedia de Sanches Taboada, la Muerte de dos Agentes, Corrido de los Valenzuela y el Güero Polvos, son las corridos por los que han recorrido gran parte del país e incluso de centroamerica, llevando la música norteña hecha en Veracruz porque así son requeridos.

Julio Farfan, primera voz y creador de la agrupación, sostiene que sin embargo, actualmente no han hecho corridos nuevos para personajes ligados al narcotrafico, a la delincuencia o que hayan tenido una muerte violenta.

Recuerda que la tragedia de Cangrejera y el Repollón, son canciones que hablan de realidades y que no es necesario, hacer canciones ligados al narco para lograr fama y dinero.









“No me gusta meterme con esos amigos, nuestra trayectoria es limpia, con corridos reales” afirma.

El cambio, sin embargo, en el género norteño, afirma, es positivo.

“Ahora se cantan más baladas románticas, me parece muy bien. Estamos saliendo de los corridos muy señalativos, muy problemáticos, estamos saliendo de esos corridos, que no nos conviene a nadie tocar esos corridos tan atrevidos que no nos traen trabajo, nos traen problemas” señaló.

Dice que de su repertorio musical, en cada presentación en el Estado o fuera de él, la canción más pedida es la que habla de un atentado cometido contra Cirilo Vázquez Lagunes.

Este jueves, la agrupación integrada por César Sánchez Viveros en la batería; Francisco Diaz Balderas, en el acordeón; Nazario Rodriguez Antonio, en el bajo y Julio Farfan en la primera voz, se presentó en Texistepec, dentro de la feria de San Miguel Arcangel, donde el público les recibió y reconoció su trayectoria musical.