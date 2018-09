La eliminación de Copa que sufrió entre semana con el Wolverhampton ya quedó atrás para el delantero mexicano Raúl Jiménez, pues ya piensa en el compromiso frente al Southampton, donde intentarán cuidar su invicto como locales.





Desde el inicio de la temporada, el cuadro amarillo ha disputado tres partidos como local, sumando una victoria y dos empates; donde el mexicano ha brillado pues en dos juegos ya se hizo presente en el marcador.

Tras seis jornadas disputadas, los Lobos están en la décima posición luego de sumar nueve puntos; algo que destacar es que son una de las mejores defensivas al registrar sólo seis goles en contra; de ganar el siguiente compromiso, aunado a una combinación de resultados, Raúl Jiménez y compañía escalarían hasta la séptima posición de la clasificación.

“Durante las 5 o 6 jornadas que llevamos aquí, creo que lo he hecho de buena forma, me he ido adaptando bien a lo que es Wolverhampton, a lo que son mis compañeros y bueno, creo que, si cambia algo la liga en relación a la española y a la portuguesa, es un poco más físico y también más rápido pero al final es futbol”, sentenció Raúl Jiménez.