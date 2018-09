Aunque el estado de Veracruz se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a situaciones de vulnerabilidad y abandono de los adultos mayores, casos de este tipo se siguen presentando refirió Nayeli Vera Brizuela, delegada federal en el estado de INAPAM.





En entrevista, detalló que de cada 10 adultos mayores entre 1 y 2 son víctimas de maltrato, donde desafortunadamente en la mayoría de los casos, son los propios familiares quienes cometen estos ilícitos.

“Sobre todo en las grandes ciudades, en las localidades, en las comunidades, en las zonas rurales y en las zonas indígenas es todo lo contrario, el adulto mayor es aun una persona de respeto que todavía tiene la toma de decisiones y está al mando, esto sucede distinto en las ciudades”.

Al asistir a la entrega de tarjetas del INAPAM de adultos mayores en este municipio, comentó que otro delito que se comete en contra de este sector de la sociedad, es el despojo; pero ante este tipo de casos no se tiene una estadística como tal.

“Qué sucede con los adultos mayores, no denuncian, porqué, porque quienes son sus victimarios o quiénes son los que violentan sus derechos son desgraciadamente su familia directa, entonces los adultos mayores con tal de no afectar a su familia directa, no generan la denuncia, entonces hablar de cifras en ese sentido, es un poco difícil”.









La funcionaria reconoció que pese a no tener datos exactos, el despojo del patrimonio de un abuelito si son casos que se dan en todo el estado.

Para finalizar atribuyó la comisión de este tipo de vejaciones en contra de los adultos mayores por la pérdida de valores, siendo una de las misiones de esta dependencia federal promover el respeto y los derechos de la gente de la tercera edad.