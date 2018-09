Al tiempo de dar a conocer que a principios de octubre se realizará la reestructuración regional de la Federación Autentica de Trabajadores para el Estado de Veracruz (FATEV), el secretario Antonio Acosta Castillo, lamentó que el empadronamiento de los taxis solo sirviera para gastar dinero, por lo que buscarán el dialogo con el nuevo gobernador del estado para acciones que beneficien al gremio de ruleteros.





Entrevistado en la zona centro de Sayula de Alemán, Acosta Castillo, lamentó que el empadronamiento no diera buenos resultados “aún existen cientos de taxis que no están en regla, pero no ha pasado nada, para los demás solo significó un gasto, porque fueron más de 2 mil pesos por taxi lo que se pagó, nosotros seguimos en las mismas, no hay mucho trabajo y existen cientos de taxis irregulares aún”.

Agregó que la sección 69 de la Fatev en Sayula de Alemán, son más de 100 taxistas agremiados, quienes se las han visto difícil en los últimos meses.

“vamos a buscar un acercamiento con el nuevo gobernador Cuitláhuac García, para proponerle acciones para que nos beneficien”, dijo.

Por otro lado, adelantó que a principios de octubre se llevará a cabo la reestructuración de la FATEV regional, misma que quedó acéfala tras el asesinato de Claudio Gómez Waldestrand, por lo que se convocará a los taxistas, volqueteros, fotógrafos, empleados municipales, mano de obra, entre otros.