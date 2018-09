Para la Secretaria General del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coatzacoalcos, Yuritzi Matus Padilla, el también llamado ‘tricolor’ no está muerto, pese a que por primera vez en las últimas décadas, son oposición.





“No estamos muertos, la Política es de tiempos y circunstancias, hoy no es nuestro tiempo y tenemos que aprender a ser una oposición seria y responsable, pero de ninguna manera estamos muertos por qué no victorias eternas ni derrotas para siempre y algún día vamos a volver a ganar una elección”, externó Matus Padilla, dando la cara por los priistas tras las últimas derrotas políticas.

Mencionó que en el PRI, se han ido los que se han querido ir por que no se retiene a nadie y los que se han marchado es porque no eran de convicción si no de conveniencia y ahora están en otros grupos políticos, no para servir a los ciudadanos, si no para servirse y satisfacer sus ambiciones personales, pero que son mucho más que algunos personajes mal agradecidos.

Dijo que por fortuna ahora ya saben quiénes son los auténticos priistas de convicción, que se quedaron por que tienen bien puesta la camiseta y con ellos están trabajando para los futuros procesos electorales que vendrán en tres años.

“Nosotros estamos trabajando con el Partido, hacemos brigadas, estamos en cursos deportivos, de baile, damos pláticas a jóvenes, vamos a las colonias, seguimos con nuestras actividades con nuestros propios recursos a pesar de no ser época electoral y no recibir ningún tipo de prerrogativas o apoyos de alguna autoridad y solo tenemos el apoyo de algunos líderes de sectores y organizaciones y la propia militancia”, agregó la maestra Yuritzi.

Expresó que los gastos de la oficina, luz, agua, teléfono y nómina del personal en total ascienden a 20 mil pesos al mes y lo pagan con aportaciones de los militantes, pues no reciben ningún tipo de apoyo o subsidio.

“La gente castigó con su voto a los malos gobiernos priistas, pero estoy segura que mucha de esa gente ahora está arrepentida de haber votado por otra opción y en cambio nosotros ya nos deshicimos de los malos elementos, los que afectaron al Partido ya se fueron a otros Partidos Políticos y desde ahí van a seguir con esas mismas mañanas”, finalizó.