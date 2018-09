Transportistas agremiados a la Federación Revolucionaria de Organizaciones y Sindicatos del Estado de Veracruz (FROSEV) contarán, a partir del próximo mes, con una aplicación en su teléfono móvil para evitar actos ilícitos y dar certeza a los usuarios.





El secretario general de la FROSEV, Miguel Ángel Aguilar Garduño, precisó en conferencia de prensa que se trata de una aplicación basada en una incorporación del gobierno veracruzano, es decir, un registro de todos los conductores de los 183 municipios donde la organización tiene presencia.

Y es que lamentó que unidades de taxi han sido usadas para cometer ilícitos, por lo que es necesario prevenir más hechos delictivos y dar certeza a los usuarios de transporte.

“Todo para darle certeza a la persona que se sube un carro de la organización”, resaltó.

En ese sentido, indicó que aunque no tiene conocimiento de que dentro de la organización hayan existido unidades utilizadas para ello, la información ha trascendido.

"Hay gente que ha ocupado el servicio del transporte público en modalidad de taxi para dedicarse a delinquir de esa manera. No me consta el hecho, son dichos que han surgido, pero no ignoramos que hay gente que en el taxi se dedica a hacer cosas ilícitas”.