En el marco del Día Nacional de Órganos y Tejidos, pacientes transplantados solicitaron campañas permanentes sobre la prevención y la importancia de la donación de órganos.

Yamil Hernández Canseco, paciente transplantado de riñón cadavérico, recordó que los casos de diabetes van en aumento en México y con ello los enfermos de insuficiencia renal quienes necesitan un nuevo organiboara seguir viviendo.

“Eso es lo que no hay y hay muchas personas que tienen diabetes y no lo saben entonces invitamos a la gente s que se chequen y prevengan y digan sí a la donación de órganos porque la diabetes lo primero que daña es la vista y los riñones y eso desencadena una insuficiencia renal crónica con daño irreversible”.

Lamentó que la cultura de la donación en el estado y país sea baja por lo que urgió a campañas de concientización.

Y es que los familiares de pacientes con muerte cerebral difícilmente acceden a donar.

“Esto es algo muy difícil porque hay ignorancia. Por ejemplo quienes estamos en una lista de espera esperamos que quienes tienen muerte encefálica done sus órganos para darnos vida como ocurrió conmigo. Desafortunadamente muchas veces aunque el familiar tiene muerte cerebral las personas no quieren donar”.

A su parecer debe legislarse para que las personas establezcan que al morir quieren donar y los familiares lo respeten.