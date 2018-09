El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa que le imputó la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante la Audiencia Intermedia realizada en el Reclusorio Norte este miércoles.





Las investigaciones periodísticas que iniciaron a finales del año 2013 en Veracruz y que el 24 de mayo de 2016 demostraron públicamente cómo Duarte de Ochoa desvío al menos 645 millones de pesos con la utilización de 21 empresas fantasma, fueron confirmadas cuatro años y nueve meses después ante el Juez Marco Antonio Fuerte Tapia.

Hoy esos desvíos suman casi 50 mil millones de pesos de fondos federales y estatales, según el último reporte de la Auditoría Superior de la Federación y alrededor de 400 empresas fantasma según el Sistema de Administración Tributaria (SAT) empleadas para lograrlo.

La defensa de Duarte de Ochoa negoció desde el 17 de septiembre con la PGR un proceso abreviado, el cual consiste en una salida para acortar el proceso y evitar el juicio oral y que se encuentra previsto en el nuevo sistema penal acusatorio.

De esta forma Javier Duarte se declaró culpable de los delitos que se le imputaban a las 20:12 horas del miércoles 26 de septiembre del año 2018, mientras que la PGR hizo una solicitud de sentencia por nueve años.

La PGR presentó su acusación completa al juez con testimonios de ex colaboradores de Javier Duarte entre los que se destacaron los de su ex secretario de seguridad pública y amigo personal, Arturo Bermúdez Zurita y Xóchitl Tress, a quien se le involucró sentimentalmente con el ex mandatario estatal.

Sin embargo, el testimonio que “hundió” a la defensa de Duarte en este proceso fue el dato de prueba 20 del ex tesorero y ex diputado federal Tarek Abdalá Saad, quien desde el año 2017 solicitó colaborar con la PGR en la figura de testigo protegido.

Se calcula que Abdalá Saad entregó a la PGR alrededor de 10 mil documentos durante su administración, primero como director administrativo del DIF Veracruz, donde ocurrieron los primeros desvíos a empresas fantasma en la administración duartista y luego como tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

La PGR pudo ubicar de esta forma 41 inmuebles cuyo valor comercial asciende alrededor de mil millones de pesos, que son los principales datos de prueba que reunió la dependencia federal en el caso.

Los fiscales de la Procuraduría General de la Repúbica (PGR) y el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que es el principal afectado por las acciones de Duarte y su gabinete, presentaron al juez 47 elementos de prueba, como datos de operaciones bancarias y testimonios.

La audiencia intermedia inició una hora después de lo previsto, a las 17:00 horas, y la defensa de Duarte fue encabezada por el abogado Ricardo Reyes Retama, quien no quiso hacer declaraciones ante los reporteros a su llegada.

La PGR obtuvo sin autorización del juez datos bancarios, por lo que no es seguro que se mantengan. No obstante, en una audiencia realizada el pasado 18 de mayo, los fiscales lograron que el juez autorizara la obtención de datos bancarios de 23 compañías más presuntamente involucradas.

Para que Duarte se declarara culpable su principal operador financiero, Juan José Janeiro, prestó testimonios y pruebas irrefutables a la PGR de su participación en esta red delictiva, que beneficiaron a Javier Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías de Duarte, quien hasta el día de hoy no tiene procesos en su contra.