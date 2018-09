Si las autoridades federales no detienen la “irracional” escalada en las tarifas eléctricas, prestadores de servicios en el ramo turístico no descartarían llegar a despidos de personal, pues sus utilidades caerían hasta en 60 por ciento, advirtió Sergio Lois Heredia, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz y Boca del Río.





Informó que ese sector ha alzado la voz a través de la Asociación Nacional de Hoteles, que gestiona una reunión con autoridades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en busca de un acuerdo para que los incrementos tarifarios sean razonables, no como hasta ahora.

“En la zona Veracruz-Boca del Río estamos teniendo alzas hasta de 60 por ciento, pero a nivel nacional las alzas llegan hasta a 80 y a 100 por ciento en relación al mismo mes del año 2017. Lo que se reclama es el aumento al costo del kilowatt.

“Una justificación bien fundamentada no tienen. Un incremento tan fuerte no se había dado, no un aumento bestial en un plazo tan corto: los últimos 2 recibos han sido brutales”, señaló Lois Heredia.

Explicó que en general el costo de la energía eléctrica representa entre el 10 a 15 por ciento de los ingresos, no de las utilidades, pero si el costo bruto sigue creciendo en la proporción que lleva hasta ahora, la utilidad podría contraerse hasta en 60 por ciento, y no hay quien soporte eso.

ENCARECER O DESPEDIR

El presidente de los hoteleros en la conurbación Veracruz-Boca del Río resaltó que de mantenerse la tendencia y llegar al escenario señalado, el sector se vería obligado a revisar y subir sus tarifas e incluso a medidas más drásticas.

“Lo más fácil es decir ‘aumento mi tarifa’, pero no puedes aumentar tu tarifa porque la demanda de los turistas no está para aumentar tarifas en esos porcentajes. A lo que te lleva eso es a analizar tu estructura de costos, y el hilo se corta por lo más delgado.

“De no haber una baja en las tarifas eléctricas, esto puede verse afectado incluso en un despido de personal, no se descartaría. Todavía nadie se ha pronunciado por esto a nivel local, a nivel nacional sí. De no existir una reacción lógica de las autoridades en cuanto a la energía eléctrica, sí puede empezar a haber despidos en el siguiente trimestre”, advirtió Lois Heredia.

Confió en que los liderazgos nacionales de los prestadores de servicios y otros sectores alcanzarán algún acuerdo con la federación para frenar la escalada de tarifas eléctricas, pues reiteró que de seguir los aumentos tan desproporcionados habría un desenlace social y económicamente fatal.