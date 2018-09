Al menos 50 maestros de 18 municipios indígenas del estado denunciaron amenazas y asaltos lo que los obligó a manifestarse, admitió la directora general del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), María Angélica Méndez Margarito.





"Es como todo, es difícil terminar con la inseguridad pero se está avanzando, y no me toca, no me corresponde", dijo.

De esa forma la funcionaria minimizó los hechos al señalar que "ha habido algunos problemitas, pero se ha tratado de solucionar".

Y es que señaló que tras esa problemática se realizó una reunión con representantes de los gobiernos estatal y federal, así como con los alcaldes de los 18 municipios involucrados, entre estos: Zongolica, Tequila, Mixtla de Altamirano y Soledad Atzompa y así se logró atender.

La funcionaria explicó que los actos delictivos en algunos casos son realizados por personas de las mismas comunidades, ante la falta de oportunidades de empleo y recursos.

"Han dicho nombres, desafortunadamente son personas de la misma zona", expresó.

De esa forma remarcó que las comunidades indígenas siempre han sido de las más rezagadas económicamente pero consideró que se ha trabajado para ir abatiéndolo.

"A nivel estado, desafortunadamente las comunidades más alejadas en los 47 municipios indígenas desde hace muchos años han carecido de acceso a las comunidades, eso no es de sorprender, cada día se va avanzando", dijo.