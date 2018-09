Como parte de la preservación de tradiciones, jóvenes marianenses que conforman la Unión de Caballería de Mariano Escobedo realizan diversas actividades y acciones dentro y fuera del municipio para engrandecer la charrería en la región.





Iván Crescencio Trujillo, secretario de la Unión de Caballería de Mariano Escobedo, dijo que "se hizo un cambio de comité, ya que la caballería y la unión de la caballería se estaba perdiendo, entonces nosotros como parte del nuevo comité nos vemos en la tarea de reactivarlo ya que son tradiciones y raíces de nuestro municipio y nos estamos dando a conocer al participar en fiestas patronales de nuestro municipio y de los municipios de alrededor como La Perla, Ixtaczoquitlán Santa Ana, Ixhuatlancillo y Ciudad Serdán que pertenece a Puebla".

Apuntó que por ahora la Unión que representa cuenta con al menos 80 personas afiliadas, sin embargo semana a semana con la difusión de actividades a través de diversos medios de comunicación y redes sociales, se han ido acercando más interesados, incluso algunos que no pertenecen al municipio.

"Hemos tenido contacto con personas de otros municipios a las cuales les hemos dado información y enviado invitaciones para que asistan a eventos, ya sean particulares o de las mismas fiestas patronales; es muy importante preservar nuestras tradiciones.

Desde los tiempos del General Lozada se hacían desfiles y en ellos participaban el General y las personas mayores de nuestra comunidad y municipio, nos alientan a las personas jóvenes como yo a que no se pierdan tradiciones como estas que son iconos en nuestro municipio y en México", añadió.

Agregó que esa organización incluso da clases de monta, floreo de reata, monta de toros para jaripeos y crianza de animales, a las que cualquier persona puede acudir: "como requisito para formar parte es tener su propio caballo, o en defecto de eso si alguno de nosotros no asiste podemos prestar el caballo, si sabe manejar bien un animal de esos se lo podemos prestar".

“Existe una página oficial de la Unión de caballería de Mariano Escobedo en Facebook y no hay edad, con nosotros han participado niños de hasta 10 años, simplemente mientras no le teman al animal y lo sepan manejar bien con eso es más que suficiente, estamos dando a veces clases y aunque no sean del municipio pueden participar nos han preguntado si tenemos algún costo, nosotros estamos abiertos a que si gustan hacernos una donación, adelante es mi recibida, para que nosotros compremos cositas que nos hacen falta en nuestros desfiles", concluyó.