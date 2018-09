De nada sirve una reforma educativa y buenos maestros si no existen las condiciones en materia de infraestructura, alimentación, economía, desarrollo social y seguridad que saque adelante a la niñez, dijo el doctor en educación, Eduardo Carreón Muñoz al presentar en esta ciudad, la agenda 20-30 que son objetivos de desarrollo sostenible que maneja la ONU a través del programa educación por la paz.





Entrevistado luego de exponer la agenda ante alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, en el marco de la celebración de 18 aniversario de ese plantel; el ex dirigente estatal del Partido Nueva Alianza y ahora considerado posible secretario de educación de Veracruz (SEV) dentro del nuevo gobierno morenita; el cuatro veces doctor informó el resultado de un diagnóstico que se ha venido efectuando para presentarse ante las autoridades electas tanto del país como del estado, desde otra óptica diferente al que realiza el que sería el nuevo Secretario de educación con Andrés Manuel López Obrador, Esteban Moctezuma Barragán.

“Si bien es cierto que quien será el secretario de educación en el país, Esteban Moctezuma, está levantando un diagnóstico con los maestros del país, para ver la parte docente y magisterial, nosotros estamos levantando un diagnóstico visto desde los niños, desde los jóvenes, las sociedades de padres de familia, los empresarios y las autoridades gubernamentales” afirmó.

Este diagnóstico, afirmó, ha permitido encontrar problemas graves en materia de rezago principalmente de infraestructura pues hay planteles que han sido reportadas por la dirección de espacios educativos de la pasada administración como concluidas y no tienen ni ventanas pero además, de los más de 9 mil planteles diagnosticados, 998 no cuentan con título de propiedad lo que impide a las autoridades estatales y federales poder invertir en ellos.

Expuso que “encontramos un problema importantísimo de pobreza alimentaria lo que significa que muchos niños de Veracruz si tienen donde dormir pero no tienen que comer y comen una vez cada dos días o una vez al día lo que baja rendimiento académico”.









“Hay 998 instituciones en el estado que no cuentan con título de propiedad, lo que pone en una situación muy complicada a las instituciones porque en el gobierno estatal y federal no pueden invertir en esas instituciones porque no tienen título de propiedad.

Muchas de las instituciones de las que estoy hablando y que tienen registro, tienen que ver con el funcionamiento de espacios educativos en el pasado sexenio, estamos hablando de un rezago académico en infraestructura visto desde hace muchísimo tiempo y se ha querido y culpar a los maestros de esto y no es así.

Estos espacios corresponden a todos los niveles, principalmente tiene que ver con primarias. En el diagnóstico que traemos, el 40 por ciento de estas 998 comprenden la zona de Coatzacoalcos, estados hablando de un aproximado de 400 instituciones del sur que no cuentan con titulo de propiedad” detalló afirmando que existen 9 mil escuelas con observaciones en materia de infraestructura en el Estado.

Otro dato compartido a la Prensa por Carreón Muñoz, quien dijo ser también Director internacional de la organización intercontinental de excelencia educativa, es que es bajo en la entidad, el indice de violencia de género en las escuelas así como el caso escolar…

“No tenemo, no hay un alto indice de violencia de género como en otros estados que tienen ahí y están propensas al tema de violencia, no hay acoso sexual, si hay algunos casos pero no como en otros estados, y estamos detectando un problema muy claro en depresión, jóvenes desde primero de secundaria al sexto semestre de la prepa, están presentando una depresión muy curiosa y por primera vez en la historia de nuestra humanidad, al menos en Mexico, niños de 6 a 7, 8 años están viviendo un vacío que tienen que ver también con la era que estamos viviendo, que es la era digital, la era de las redes sociales y muchos de estos niños están presentando condiciones atípicas, depresión que los está invitando al suicido siendo tan menores y son temas que competen a la educación y estamos hablando de infraestructura, alimentación, economía, desarrollo social, seguridad para que haya una educación de calidad.

Si no tenemos nada de eso, no nos sirve tener buenos maestros” agregó.

Anunció asimismo que en breve una vez que se inicie con un nuevo gobierno indígena, apoyado por la Federación, él será nombrado Secretario de educación indígena en Veracruz, que no tiene nada que ver con el cargo de secretario de educación de Veracruz.