La anterior legislatura dejó un rezago de casi 4 mil iniciativas y minutas sin atender, señaló la diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas.





Insistió en que algunos ex integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura que hace unos meses terminó funciones en el Palacio de San Lázaro no mostraron seriedad y ahora la actual Mesa Directiva en que ella forma parte deberá atender los pendientes.

"Recibimos la mesa directiva con un rezago de cerca de 4 mil iniciativas y minutas, cuestión muy grave, 287 que están en el proceso de preclusión y más de 200 que están vigentes es una cuestión bastante laboriosa y relevante, porque esto tiene que ver con que son las mesas directivas anteriores no hicieron su trabajo”.

Puntualizó que comienzan a registrarse repercusiones debido a la alta de trabajo de los exdiputados.

“Hace unos días se discutió una minuta que es la de la Ley de Remuneraciones de los Funcionarios Públicos, como iba a finalizar, pues se le dio turno, con fallas, con temas inconclusos, con observaciones graves, que van a generar una ley imperfecta, una ley que pone en vergüenza al congreso, porque es una ley que no está actualizada, no logra de una u otra manera usar los términos correctos, no toma en cuenta el Sistema Nacional Anticorrupción, entre muchas otras cosas y eso es lo que nos vamos a encontrar ahora en los trabajos de la Mesa Directiva, es un trabajo bastante severo, son 4 mil asuntos pendientes, es hablar de que tenemos una gran labor por delante de lo anterior”.









Advirtió que se buscará este tipo de omisiones tengan un castigo adecuado pues es faltar a la confianza que los ciudadanos dieron para representarlos y generar leyes en el bien de ellos.

“Lo grave que ni siquiera las desechó, algunas siguen vigentes, ni siquiera fueron tratadas, son responsabilidades de Comisiones, de la Junta de Coordinación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva, son tres responsables dependiendo el caso de las minutas en las que estamos hablando o iniciativas, pero si es grave que se tenga un rezago de cuatro mil asuntos que al final de cuentas nosotros de manera responsable tendremos que atender”.