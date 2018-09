Gran indignación ha provocado entre la sociedad orizabeña y vecinos, el desalojo de los hermanos Jorge y Ricardo Porras Guevara de 76 y 72 años respectivamente, quienes ocuparon por más de 55 años el inmueble ubicado en la calle Sur 5 esquina con Poniente 12 de la Colonia Centro de la Pluviosilla.





"Es lamentable ver cómo ahora llega una señora burlona de manera muy descarada a barrer la vivienda, ni siquiera pudo dar pauta a que todo esto pasara y a sentirse con el derecho de sentirse dueña, ellos son muy buenas personas, no se meten con nadie, somos vecinos desde hace 50 años porque yo los conozco desde que era niña, yo acá viví en la Oriente 12, y para nosotros y todos los vecinos es muy penoso y doloroso saber que los echaron a la calle como si fueran unos rateros, como si fueran unos delincuentes y no se vale, se siente la impotencia de no poder ayudarlos, qué más quisiera uno poder ayudarlos", señalaron sus vecinos; Mercedes Monserrat Jiménez Osorio y José Manuel Monterrosas González.

Agregaron; “Mi vecinita de acá junto les dio un techo, gracias a Diós ya sabemos que tendrán un techo, provisional, además de que nos son las mejores condiciones en que pueden estar, son unos ancianitos, no sabemos que va ser de ellos, ellos no tienen familia”.

Por lo que hicieron el llamado a las autoridades a que los ayuden y les den un techo donde quedarse y que no sean injustos porque estas personas habitaron este domicilio por más de 55 años., “Ojala intervengan y les den un lugar donde vivir a estas dos personas, es muy penoso que los señores estén en la calle”.