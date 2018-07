Víctor Manuel Muñoz Cortázar de 50 años, en el 2014 por tomar una vía rápida se subió al tren para llegar a los Estado Unidos (EU) y continuar con su trabajo en la creación de los motores de los ferrocarriles, pero en un descuido se cayó y al no reaccionar a tiempo vio como la temible ‘bestia’ le amputo ambas piernas.





Expresó que su accidente fue muy difícil pero eso lo impulsó a salir adelante creando un medio de transporte para personas discapacitadas al que denomina la ‘bicicleta modificada’, la cual le sirve para llevar su negocio ambulante en el que vende diversas golosinas, y por lo que anda en busca de apoyo municipal para desarrollar su producto y quizá convertirse en un microempresario.

“Tenía 46 años cuando paso el accidente fue un 19 de marzo me iba de regreso a los EU, ya que ahí trabaje por 15 años, en una empresa de Chicago Illinois, fueron años muy fructíferos, pero quise volver a México para establecerme por acá pero como no lo logre decidí regresar por la vía ‘fácil y rápida’ el tren, de donde me caí estuve inconsciente por unos 10 a 20 segundo y al reaccionar vi todo”, rememoró.

Reconoció que pese a que ya no puedo volver hacer las cosas que estaba acostumbrado, hoy en día ha demostrado tener más fortaleza que cualquier persona por salir a delante pues gracias a su oficio que aprendió en el año 80 modificó la estructura de una bicicleta normal, que adapto para manejar únicamente con los brazos y poder llevar consigo su silla de ruedas en una caja de 50 por 50.

“Mucha gente en mis condiciones me quisieran comprar este medio pero ante la difícil situación económica se quedan en palabras, ya que se les complica poder pagarla, aunque lo vale porque está hecha de material industrial que aguanta 400 kilogramos”, indicó.

Muñoz Cortázar no tiene hijos y tampoco esposa únicamente se apoyo de su mamá pues siempre se enfocó en trabajar; dijo que luego del accidente fueron dos años de rehabilitación y fue entonces que comenzó a planear como llevaría a lo físico el medio de transporte con el que consigue el sustento diario a través de la venta de dulces.



PUNTO DE VENTA

Comentó que de lunes a sábado de las 07:00 a 10:00 y de 11:30 a 18:30 0 19:00 horas desde hace poco más de año y medio acude a vender en uno de los cimientos que sostienen el puente peatonal ubicado en la calle Transístmica de la colonia 1 de Mayo, justo a la alturas de conocido negocio de venta de llantas.

“Yo vivo a tres cuadras y me toma cinco minutos llegar con mi bicicleta de tres ruedas en la que también remolco mi negocio que tiene otras cuatro ruedas desde el 2017 vendo en ese punto donde ya mucha gente me conoce, y a las que les vendo dulces, sabritas, galletas, cacahuates, chicles y lo que seme ocurra y así consigo dinero para cubrir mis pagos”, refirió.



BUSCA PROGRAMAS EN EL AYUNTAMIENTO PARA QUE APOYEN SU TRABAJO

Explicó que el medio de transporte que modifico tiene un costo de siete mil peso, para aquellas personas que como puedan trasladarse a cualquier parte con su silla de ruedas o lo que gusten traer consigo y llevar consigo, pero ante la crisis económica que hay en la ciudad se ha vuelto algo complejo su distribución.

Ante eso dijo que ha buscado diversos programas que lo ayuden a tener material para desarrollar su medio y espera este año poder cumplir su objetivo, pues en años pasado contendientes por cargos políticos han prometido ayudarlo con la condición de obtener el triunfo, por ello él se ha ido abriendo paso con sus propios medios.

Por ello si la ciudadanía o alguna estancia desean apoyarlo podrán contactarlo al siguiente número 9211232921.