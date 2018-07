El consejero presidente del OPLE Alejandro Bonilla Bonilla, consideró que su salario de 90 mil pesos mensuales no está “tan elevado”, pero que acatarán la ley si es que el próximo gobierno federal y estatal, deciden bajar salarios a los funcionarios.





Entrevistado al concluir la sesión del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, dijo que es muy aventurado hablar de bajarse los sueldos, y que primero hay que dejar que tanto Andrés Manuel López Obrador como Cuitláhuac García Jiménez tomen protesta al cargo.

“Sería muy prematuro, nosotros no estamos tan elevados en nuestros salarios, ganamos 90 mil pesos mensuales. Realmente terminando el proceso ya no lo vamos, tenemos un bono que terminando el proceso ya no lo vamos a ganar y nos vamos a quedar con el puro sueldo que no es tan elevado como se presentan en otros lados”.

Agregó: “Estaremos acorde, pero a mí me gustaría esperar ese tema porque ahorita tenemos incertidumbre, al igual que todas las dependencias de cómo será la directriz del nuevo gobierno estatal. Lo que nosotros vamos a hacer es esperar a que el gobierno del estado se pronuncie”.

Explicó que para empezar tanto a nivel federal como estatal, ambos mandatarios deben tomar protesta primero y una vez que el gobernador asuma funciones que informe cuál será su premisa y su política en materia presupuestal.









“Nosotros actuaremos en consecuencia en su momento. Nosotros no podemos decir nada porque no sabemos en qué plan estará su política presupuestal”.

Dijo que los consejeros serán respetuosos de la ley y al igual que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) si está en la ley se tendrá que respetar.

En otro orden de ideas Bonilla Bonilla, indicó que empezarán el análisis del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, mismo que deberá ser más bajo que el actual una vez que ya no habrá ningún proceso electoral.

Dijo que será en el mes de agosto, es decir dentro de poco más de una semana cuando los consejeros arranquen con el estudio que presentarán a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Adelantó que se quitarán dos rubros dentro del próximo presupuesto que es gastos de proceso además de las prerrogativas a los partidos políticos.

A pregunta expresa sobre si se someterán a la austeridad republicana que aplicará el próximo gobierno federal, una vez que entre en funciones el presidente Andrés Manuel López Obrador, el consejero del OPLE, Alejandro Bonilla, se pronunció por esperar a conocer las políticas económicas del próximo gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

Finalmente mencionó que estarán buscando un acercamiento previo a que tome protesta el gobernador electo para sostener una reunión de manera institucional, para empezar a ver el tema de las políticas presupuestales.