Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón producirán la película basada en “Los demonios del Edén”, el libro de Lydia Cacho. Patricia Riggen será la directora de esta cinta en la que también se involucrará la reconocida productora Bertha Navarro, ha revelado Cacho en exclusiva a Vanity Fair.





"Es un hecho que los productores son Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Tenemos como nueve tratamientos del guion. Ya tenemos una directora que es Patricia Riggen, ya está el casting y estamos ahorita en la decisión de quién va a hacer el papel de Lydia", dijo durante una entrevista para promover su más reciente libro “Ellos Hablan”.

La idea de llevar a la pantalla grande uno de sus más grandes éxitos editoriales, explicó la también activista, surgió desde hace algunos años debido a la longeva amistad que tiene con los cineastas ganadores del Oscar, pero el proyecto se concretó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, "estábamos desayunando Bertha, Guillermo y yo y él me dijo ‘ahora sí ya, llevamos años preparando esto, ahora sí tiene que salir’".

Publicado originalmente en 2005, “Los demonios del Edén” es una investigación periodística que destapó un escándalo nacional en México, pues reveló una red de pederastia y pornografía infantil en la que estaban involucrados grandes empresarios y políticos como Jean Succar Kuri, el ex gobernador de Puebla Mario Marín, Emilio Gamboa y Miguel Ángel Yunes.

Tras haber revelado dichos nombres, la periodista se convirtió en blanco de hostigamiento, acoso y un publicitado arresto durante el cual fue torturada y que detonó el movimiento de distintas organizaciones civiles en su defensa.

Cacho señaló que la aproximación al tema complicó la elección de un director: "Les costaba mucho trabajo, es una película difícil de hacer para ellos". La elegida fue Riggen, quien previamente dirigió “Bajo la misma luna” y “Los 33”, el drama que recuperó la historia de los mineros que permanecieron atrapados en una mina en Chile durante dos meses.

No será la primera vez que Lydia Cacho se involucre en el mundo del cine pues hace años trabajo como asistente de producción en la cinta “Dune” y también hizo mancuerna con Frank Brill y Patric Crowley, además de su mancuerna con Gerardo Tort.

Cuestionada sobre las implicaciones de relatar parte de su historia personal, apuntó: "hemos trabajado tanto el guion que mientras más trabajamos más me doy cuenta no solo que me convertí en sobreviviente, sino que puedo verlo de lejos. Puedo ya ver lo positivo de Los Demonios...".

La creadora de este best seller apuntó que busca hacer de la cinta un detonador social: "No es una cinta que va a dejar a la gente que salga arrastrándose y diga 'esto ya se fregó'. Cuando la gente entre a verla verá todo lo que sucedió y cuando salga, saldrá movilizado."

CON INFORMACIÓN DE:

Vanity Fair