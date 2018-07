El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares sigue sin dar una respuesta al llamado que empresarios de Coatzacoalcos hicieron en días pasados, con respecto al tema de inseguridad que se vive en la región sur y que tiene en zozobra a este sector y la ciudadanía en general.





El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Zona Sur, Maguín Javier Méndez Gaytán, informó que a una semana de haber hecho este llamado el mandatario estatal no ha mostrado interés, y que no les ha proporcionado una cita para reunirse y plantear soluciones inmediatas.

“Hoy en la noche voy a tratar de hablar con él, sólo me he comunicado con alguno de sus auxiliares quedamos en que me iban a tratar de buscar una cita, efectivamente esperábamos una respuesta inmediata, sabemos que es una urgencia y es un reclamo de todos nosotros y tenemos que hablar muy bien con ellos", comentó.

Dijo que los últimos datos que arrojó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en los que Coatzacoalcos continúa siendo de las ocho ciudades del país en donde el 90% de su población tiene mayor sensación de inseguridad pública, es alarmante y temen que la situación empeore cada día más.

“Nosotros vamos a seguir luchando, levantando la voz y exigiendo la atención de ellos para que estén con nosotros", comentó.

Por su parte Raúl Ojeda Banda, presidente de la agrupación ‘Ciudadanos Unidos por Coatzacoalcos’, también lamentó está falta de atención del gobierno, añadiendo que existe un desinterés total por parte de las autoridades.

“Ese día expresamos que queríamos que el gobernador estuviera aquí, el secretario de seguridad, el fiscal, pero nada más hablan y hablan, seguimos con homicidios, secuestros, no sé que están esperando, estamos cansados, no podemos seguir así, no responde a lo que nosotros queremos”, agregó.

Finalmente celebró que el PAN dejará de gobernar los próximos seis años, por lo que tienen puestas sus expectativas en la nueva administración de Morena.