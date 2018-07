Aunque por parte del coordinador del PAN, Sergio Hernández, se acuse que hubo compra de votos por parte del gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, para no lograr la mayoría calificada en la designación del fiscal anticorrupción, en realidad lo que no se generó fue un consenso.





Así lo declaró el diputado local de la bancada del PRD, José Kirsch Sánchez, quien lamentó que Hernández lo haya señalado de recibir prebendas por parte del próximo titular del Ejecutivo.

“Como no di mi voto en esta ocasión se pueden elucubrar situaciones que no son la realidad, se pueden pensar, inventar, pero las cosas no son así (…).

“Reconozco que en este momento Sergio Hernández está molesto y casi siempre el enojo te hace buscar errores y señalar culpables, pero el hecho es que ni con mi voto a favor iba a dar para la mayoría calificada”, añadió el legislador.

Igualmente Kirsch Sánchez opinó que lo que ocurrió este martes en el Congreso del Estado afecta la imagen ante los veracruzanos tanto del grupo del PAN como el del PRD con el nombramiento de Marcos Even Torres Zamudio sin lograr la mayoría calificada.

Cabe señalar que Hernández declaró que el mandatario electo ofreció en una reunión en Tuxpan cargos en el nuevo gabinete a los actuales diputados del PRI y del grupo mixto “Juntos por Veracruz”, así como del PAN y del PRD, a cambio de dejar a la próxima LXV Legislatura el nombramiento del fiscal anticorrupción y de las magistraturas vacantes en el Poder Judicial.

En ese sentido proyectó que Kirsch Sánchez sí acudió a esta reunión y por lo tanto ayer no votó a favor de la designación de Torres Zamudio como fiscal especializado.

Al respecto, el legislador del partido del sol azteca declaró que dicha versión es falsa, insistiendo en que no le pareció la forma en que se designó pues lo ideal era generar un consenso, lo que quedará “en la conciencia de cada diputado”.

“El actual gobierno lo ha hecho bien, en dos años se han hecho más cosas que en 12 años previos, pero para salir con la frente en alto creo que no se debe de manchar esa imagen, esto debía de ser por acuerdo y consenso de la mayoría pero había muchas situaciones que no las supieron llevar adecuadamente”, replicó.

Recordó que desde hace un mes se había acordado proceder a la designación de ese puesto para el Sistema Estatal Anticorrupción, pero por el proceso de elecciones se terminó aplazando.

“Sergio (Hernández) tenía toda la razón en que se debía de votar en esta Legislatura porque la comisión de Procuración de Justicia trabajó en ese sentido, nada más que se tenía que lograr un consenso”.

Kirsch Sánchez agregó que se debe de dejar al tiempo y a las instancias correspondientes si es legal la forma en que ocurrió la designación de Torres Zamudio, descartando además que vaya a renunciar a su fracción o que se vayan a generar represalias por expresar su opinión en este tema.