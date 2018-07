El grupo legislativo del PAN justificó el nombramiento de Marcos Even Torres Zamudio como fiscal especializado anticorrupción, aseverando que dicha determinación era una facultad de la comisión de Procuración de Justicia luego de que no se logró la mayoría calificada en las dos ternas que se sometieron a consideración del pleno este martes.





Al respecto, señalaron que los párrafos sexto y séptimo de la fracción primera del artículo 67 de la Constitución, establecen que el procedimiento para designar al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción será mediante convocatoria pública, nombrándolo “por las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso”.

No obstante, el coordinador de dicha fracción, Sergio Hernández, mencionó que una vez concluido el proceso establecido en la convocatoria, la propuesta se presenta al pleno para su votación.

“La Constitución también prevé que en caso de no obtener el voto requerido se observará el procedimiento establecido en la convocatoria”, argumentó el legislador panista, subrayando que procede la designación de Torres Zamudio, quien se desempeñaba como visitador general de la Fiscalía General.

Hernández citó que en el transitorio segundo párrafo cuarto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que entró en vigor el 1 de enero de 2018, se señala que en caso de que después de la votación ninguno de los integrantes de la terna obtenga la mayoría calificada, se someterá nuevamente a votación a los dos aspirantes que hayan tenido la más alta votación.









“Situación que se dio en el pleno el día de hoy. En caso de que ninguno obtenga la mayoría calificada la comisión deberá presentar una segunda terna donde podrán participar los aspirantes participantes en la primera terna.

“Para tal efecto la Comisión Permanente de Procuración de Justicia se reunió para presentar al pleno la segunda terna”.

De acuerdo con el diputado la convocatoria publicada el 5 de enero del año en curso en la Gaceta Oficial del Estado, establece en sus bases tercera, cuarta y sexta que será competencia de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia recibir las propuestas, así como “sustanciar y resolver lo no previsto durante el procedimiento de designación”.

En conferencia de prensa recordó que se agotó el procedimiento al votar dos ternas, sin que alcanzaran la votación calificada, de ahí que se procedió con fundamento en la base sexta de la convocatoria, a presentar un nuevo dictamen proponiendo al aspirante con la más alta votación en las ternas previamente votadas.

“La Constitución establece una regla de excepción para cuando no se alcanza una votación calificada, es decir, para cuando los diputados no se ponen de acuerdo; esa regla de excepción nos remite a la convocatoria que haya aprobado el Congreso, misma que en su base sexta facultó por unanimidad a la Comisión Permanente de Procuración de Justicia como órgano auxiliar del pleno a resolver lo no previsto en el procedimiento de designación de Fiscal Anticorrupción”, reiteró.

Incluso acusó a MORENA, el PRI y a Juntos por Veracruz a tomar una “posición violenta”, atentando contra la mesa directiva y pretendiendo impedir el desarrollo de la sesión, lo que los orilló a tomar medidas para desahogar el nombramiento el fiscal, “siempre apegados a derecho”.