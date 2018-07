A los 25 diputados que votaron por la designación de Marcos Even Torres como fiscal Anticorrupción les resulta una sanción de naturaleza penal por el delito de abuso de autoridad, advirtió el abogado y exsubprocurador de Justicia Fidel Guillermo Ordoñez Solana.





En entrevista luego de que la tarde de este martes en una atropellada sesión del Congreso del Estado, se designó finalmente al Fiscal Anticorrupción, dijo que además de este delito se la atribuiría a los integrantes de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política, además de advertir que presentarán una acción de inconstitucionalidad por la violación del reglamento del legislativo.

Expresó que este hecho fue un procedimiento corrupto legislativo que deshonra el trabajo de los diputados que votaron a favor de hacer esta “amañada triquiñuela” en el nombramiento de Marcos Even Torres como Fiscal.

Dijo que luego de los tres procesos legislativos en donde cada uno fue llevado a votación y el Partido Acción Nacional y sus afines políticos no lograron obtener la mayoría, fue que en la cuarta intentona impusieron al Fiscal Anticorrupción con solamente 25 votos de Acción Nacional y sus partidos afines.

“Resulta responsabilidad de naturaleza penal a los 25 diputados, no solamente la sanción de naturaleza administrativa y pública que tenemos que darle sino que adicionalmente a ello existe una posible sanción de naturaleza penal de los diputados y de la mesa directiva y de la junta de coordinación política”.

Expresó que en un ámbito democrático no se pueden cometer violaciones legales cuando están contempladas en el ámbito legal.

El abogado expuso que a los legisladores no les importó la ley reglamentaria del Congreso, la Constitución del estado de Veracruz y rompieron con todos los acuerdos políticos que debían de seguir.

“Es una necedad política absurda el nombrar a esta persona como su fuera el único que los fuera a proteger de todos los delitos que han cometido en este procedimiento de gobierno de dos años”.

Se podría recurrir al juicio de amparo por la ilegitima posición del procedimiento legislativo, a la que recurrirían los diputados que votaron en contra de esta imposición.

“Se buscaría la acción de inconstitucionalidad y se exhibirían a nivel nacional para que vean lo ineficaces que son”.

Marcos Even después de ver visto que la negociación no le favorecía –expresó- por dignidad debió haber renunciado por intentar ser el Fiscal Anticorrupción “es un hombre sin dignidad, se habló muy mal de él en la tribuna. Nos queda claro que no es un hombre íntegro”.