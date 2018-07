De 2015 a 2017 más de 70 millones de pesos no se ejercieron en Coatzacoalcos por parte del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, reveló la regidora segunda, Eusebia Cortés Pérez, quien añadió que parte de esto sería probablemente de los más de 750 millones de pesos que nunca se devolvieron el año pasado del Fomento a la Educación.





“Me decían que esas empresas estaban incurriendo en algunas cosas, primero que tenían problemas porque no cubrían y los requisitos, que también las obras no se estaban haciendo como se habían solicitado; las empresas entraron en una etapa de licitación en la cual no podían justificar lo que se les solicitaba… el ingeniero (Ignacio Barradas) que a más tardar en marzo ese pleito legal prácticamente lo iban a perder esas empresas y ellos iban a designarlas, cosa que no ha pasado”, comentó Cortés Pérez.

En total son 73 millones 680 mil 943 pesos con 87 centavos los que siguen pendientes de aplicarse correspondientes a ‘Escuelas al Cien 2015’, ‘Escuelas al Cien 2016’, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) 2016 y 2017; así como el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (FCIIEMS) 2016 y 2016; y el Fondo Minero 2017, todos en proceso; además de ‘Escuelas al Cien 2017’, ‘Escuelas al Cien 2018’ que sólo están programados.

Aunque la dependencia es estatal y también maneja recursos federales, desde el 2016 la Secretaría de Finanzas y Plantación (Sefiplan) debió canalizar lo proporcional del Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación a municipios que como Coatzacoalcos decidieron aprobar su descuento de gravámenes como el Predial, así como tenencia y derecho vehicular.

Tras lo anterior, la regidora de Educación indicó que escuelas como la Adolfo Ruiz Cortines no pudieron realizar en su momento adecuaciones como parte del programa 'Escuelas al Cien' por parte de Espacios Educativos, sin embargo, los terremotos de septiembre pasado aceleraron su demolición debido al peligro que representaba para sus alumnos.

“Hay obras en que vinieron, destruyeron las escuelas y las dejaron a medio terminar, una de ellas es la escuela Adolfo Ruiz Cortines, el jardín de niños Juan Osorio López, algunas de Allende, entre otras”, indicó la edil.

Es preciso mencionar que durante 2017 la Sefiplan reportó una recaudación de 763 millones 577 mil 862 pesos del fomento a la educación que, en apariencia, la Secretaría de Educación de Veracruz debía ejercer, pero a través de una solicitud de información esta última dijo desconocer la existencia de los recursos y que es la propia Sefiplan la encargada de cobrar y utilizar el dinero.

-¿Cree que parte de esos 73 millones correspondan al recurso que la Sefiplan no entregó a los municipios en 2017 como parte del Fomento a la Educación?, se le cuestionó, a lo que puntualmente respondió: “Sí (corresponderían al Fomento a la Educación del año pasado), (porque) son del 2017 la mayor parte… ese recurso deberían tenerlos en mano para ejercer las obras… si Sefiplan no sabe dónde quedaron los recursos ¿cómo es que son el auditor número 1 del estado y se echan la bola? No hay confianza ni entre ellos mismos”.