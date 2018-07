Además de lo que le costó a los boqueños construir un Foro Boca que no pidieron y del cual no tienen información porque está hecho para no rendir cuentas pese a recibir recursos públicos, ahora se deja fuera de su Junta de Gobierno al director en funciones del Instituto Veracruzano de la Cultura.





De ese modo los únicos que deciden qué hacer en y con el Foro Boca -insignia del yunismo- son el presidente municipal en turno y 3 vocales, quienes integran el Patronato de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río.

En las últimas horas se supo que con una abrumadora mayoría el cabildo boqueño aprobó reformar el Reglamento Interno del Foro Boca que en principio elimina la figura del tesorero sin sustituirla por otra que ejerza su función y se modifica el reglamento para conceder a la Junta de Gobierno un poder y manejo a su arbitrio por 10 años.

Lo más curioso es que el cabildo que hoy encabeza Humberto Alonso Morelli aprobó eliminar del grupo de vocales al director en funciones del Instituto Veracruzano de la Cultura, de tal forma que el Foro Boca queda desvinculado del órgano estatal rector de las actividades culturales, para relevarlo por una persona supuestamente relacionada con el mundo de la cultura y las artes.

Con ello la administración del Foro Boca queda exclusivamente en manos de un reducido grupo relacionado con la Orquesta Filarmónica, sin el IVEC y sin un tesorero que en los hechos no tenía voz ni voto y sólo estaba para recibir y obedecer órdenes.

En penumbras

Desde su creación el Foro Boca, orgullo del expresidente municipal y excandidato a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, ha tenido un comportamiento un tanto extraño y sombrío, por decir lo menos.

El decreto

El miércoles 10 de enero de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto por el que se crea el denominado “Foro Boca” como organismo público descentralizado de la administración pública municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios.

En esa edición del 10 de enero de 2018 de la Gaceta Oficial, señalada como Número Extraordinario, se publicó también el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado “Foro Boca”.

El “Organismo” (término con el que se alude al Foro Boca en la Gaceta) cuya “finalidad primordial es la difusión cultural” tiene como antecedente el Acuerdo de Cabildo de Boca del Río número 142 aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de cabildo el 30 de noviembre de 2017.

Es decir, 41 días después de aprobado el acuerdo en sesión de cabildo y apenas 14 días después de que Miguel Ángel Yunes Márquez firmara el Decreto, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado.

Según el Decreto firmado por Yunes Márquez el 27 de diciembre de 2017, el “Organismo” se integra por una Junta de Gobierno, un director general, y la estructura administrativa requerida para el buen desempeño de sus funciones (Artículo 6 del Decreto).

La Junta de Gobierno es el órgano máximo del “organismo” y la preside el alcalde en funciones, con voz y voto. Lo acompañan un secretario técnico, quien será el director general del Foro Boca, con voz pero sin voto; y un tesorero, titular de la Jefatura de Finanzas del Foro Boca, también con voz pero sin voto.

Tres vocales que además son miembros del patronato de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, sí tienen voz y voto. De igual manera un cuarto vocal, que es el director general del Instituto Veracruzano de la Cultura, sí tiene voz y voto (Artículo 7 del Decreto).

Por lo tanto el alcalde en funciones y los 4 vocales son quienes nombran al director general, dictan las normas y establecen a su albedrío los criterios que orientan las actividades del “Organismo”, el Foro Boca (Artículo 9).

El Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es decir el 11 de enero de 2018.

El Artículo Tercero, de los Transitorios, establece que dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigor del referido Decreto, el Ayuntamiento Constitucional de Boca del Río haría la entrega al “organismo” de los recursos humanos, materiales y financieros para cumplir con el objeto del mismo.

El reglamento

El Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado “Foro Boca” del municipio de Boca del Río señala en su Artículo 6 que “en el desempeño de sus atribuciones y en el ejercicio de su autonomía, el Organismo no recibirá instrucciones o indicaciones de autoridad o servidor público alguno”.

El Artículo 8 del Reglamento señala que para el cumplimiento de sus objetivos, el Organismo tendrá las siguientes facultades: Fracción IV: adquirir, arrendar, enajenar y mantener el equipo necesario para lograr sus objetivos, así como la contratación de servicios para estos fines, de acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia”.

Según el Artículo 10 del mismo Reglamento, “el Organismo y los bienes que forman parte de su patrimonio afectos a un servicio público, son inembargables, inalienables, imprescriptibles e intransmisibles”.

En otras palabras, el Foro Boca adquiere una categoría especial omnipotente porque se le dotó de capacidad para no rendir cuentas más que a sí mismo, ni siquiera al ayuntamiento boqueño pese a que éste lo provee de recursos públicos, no del sector privado.

Y ni los propios habitantes de Boca del Río están enterados porque todo pasa de noche. Y es más que una mera expresión.