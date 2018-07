Durante el segundo trimestre del año 2018 (abril, mayo y junio) en el modulo de violencia se han atendido 69 casos por violencia física, 34 psicológicas y 43 sexuales, diez de las primeras de nivel extremó, mujeres que han llegado con collarín, ojo morado, hematomas en el cuerpo, puñaladas violadas o con machetazos.





Así lo reveló la encargada del modulo en el Centro de Salud, Nelly Patatuchi, al reconocer que en muchos de los casos esperan llegar hasta ese nivel alto y poner en peligro su vida para denunciar a su agresor, no se dan cuenta que desde el momento que las insultan, las comienzan a humillar, no están respetando sus derechos de respeto, igualdad, libertad, no discriminación, y están cometiendo un delito.

Expuso que de acuerdo a los protocolos de atención, dependiendo del tipo de violencia que puede ser moderada, severa y extrema, al hacer la valoración psicológica pueden recibir desde 3 sesiones de terapia hasta trece sesiones para su recuperación emocional.

Pero cuando la mujer está viviendo violencia extrema y su vida ha estado en peligro, las féminas pueden ser referidas a un lugar o una institución que se llama El Refugio, sin embargo al plantearles que estarán 3 meses sin poder salir, prefieren no acudir. Y mejor optan por cambiar de domicilio, ir con un familiar, casa de los padres, porque ya les es imposible vivir con él al agresor y deciden poner un límite en la relación.

La psicóloga mencionó que en el modulo de violencia que opera de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas en el Centro de Salud Urbano de Minatitlán, no solo se atienden pacientes de esta ciudad, sino de municipios aledaños, al ser este el más cercano junto con el de Coatzacoalcos, los demás están en las La Choapas, San Andrés y la zona norte del estado.

EL DATO Explicación de Brisa Gómez

"Aún no queda clara la violencia feminicida?

Se las voy a explicar.

Una mujer sufre violencia en su casa (es decir en el ámbito doméstico) a manos de su pareja, acude a las autoridades por ayuda y no la recibe (violencia institucional) vuelve a su vivienda y su agresor le dispara mientras atiende a sus hijos (violencia feminicida).

¿Se dan cuenta de que la violencia feminicida no es algo espontáneo? ¿Observaron en este caso la espiral de violencia que trató de romper y las instituciones no respondieron?

Bueno, esto es la violencia feminicida en la que el Estado no dispara el gatillo, pero acorrala a la víctima en un sitio sola, inseguro y la deja vulnerable".