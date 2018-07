Habitantes del municipio de Fortín pidieron al diputado local Rogelio Rodríguez García, su intervención para concertar una cita con el alcalde Antonio Manzur y la Comisión de Agua y Saneamiento (CAS) de ese lugar, ya que presumen malos manejos.





Al respecto, los integrantes del Comité 4 Pueblos o Comité de los Pueblos Unidos de Fortín, explicaron que hay acuerdos para el cobro por ese servicio no sea mayor del 4 por ciento anual sin que tengan tarifas extras o aumentos trimestrales o cuotas mayores para quienes no tienen drenaje y alcantarillado, pero no se han respetado.

Asimismo, demandan que no existan más conexiones a esa red, pues se disminuiría la cantidad que va hacia las comunidades de Santa Lucía, Monte Blanco, Monte Salas y colonia San José.

Indicaron que el servicio no está al 100 por ciento y además no se respeta la tarifa doméstico-popular y los precios de contratos, conexiones o reconexiones, mientras que hay una rotación constante de empleados en la CAS.

Agregaron que sería oportuno realizar una auditoría para conocer cómo se aplican los recursos que pagan los habitantes por ese servicio.









Tras conocer sus demandas, el legislador se comprometió a buscar un acercamiento con las autoridades para que se logren acuerdos que permitan transitar con un mejor servicio hacia los fortinenses.