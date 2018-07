Manuel Alberto Cisneros de los Santos, nunca ha dejado que su cuerpo lo detenga, aun cuando tiene una deformación en sus piernas y columna.





A sus 21 años, este joven de Villa Allende, ha utilizado el doble de sillas de ruedas que su edad.

Las sillas de ruedas que tenía, se rompían porque le gustaba correr con ellas en las calles de Villa Allende.

“Mi discapacidad ha sido parte de mi vida, nunca me he detenido por eso, mi cuerpo no ha sido ningún obstáculo”, expresó.

La etapa más difícil de su vida, reconoce que fue su niñez, pues hubo un tiempo que decidió aislarse del mundo.

“Hazte para ya, no te quiero en mi equipo”, eran las frases de repudio que escuchaba este allendense en la escuela.

Los demás niños le ponían apodos, como ‘ruedas’, lo cual hizo que se formará un chico agresivo.

“Mucho tiempo en mi juventud pasé las etapas de ser rebelde, andar en la calle y peleaba con todos”, contó.

Aunque hace dos años y medio, paseaba por el parque, y se encontró con la cura para su agresividad.

Actualmente, le dedica 10 horas a la semana de entrenamiento al jiu jitsu brasileño y otras artes marciales.

El entrenamiento lo ha llevado a ser uno de los mejores de su clase, y vencer a otros chicos que no son discapacitados.

Con su talento, ha obtenido medallas y reconocimientos, durante los torneos que ha participado en esta región.

Este deporte, reconoce que lo ha ayudado a dejar de ser agresivo, más allá de poner a prueba sus puños.

“Todos pueden lograr su sueño si tienen una meta, no deben de pararse, no deben de ponerse freno”, comentó.

A partir del mes de diciembre, comienza otro reto para Manuel, quien se estrenará como padre.