Hasta la segunda quincena de julio se desarrollará la siembra de maíz en distintas regiones del estado, los productores se preparan para afrontar una posible sequía o exceso de lluvia.





Vicente Ramírez Martínez, director de Fomento Agropecuario del Ayuntamiento de Veracruz, afirmó que dotaron de semilla a los ejidos de la región para aprovechar las lluvias que se han presentado en últimos días.

“No hemos hecho un alto en el camino porque inicio la temporada de siembras. De acuerdo a la autoridad en la materia, que es la Sagarpa tiene establecido un calendario para la siembra de maíz por ejemplo que es del 15 de junio al 15 de julio entonces estamos en plena temporada dentro de un programa de apoyo que tenemos para productores y ganaderos les proporcionamos la semilla para esta temporada”.

Se espera sembrar 200 hectáreas de maíz en las congregaciones Santa Fe, Villarín, Vargas, Paso San Juan, entre otros.

También se impulsa a los ganaderos aunque se descarta mortandad de animales por las altas temperaturas.

“Fíjese que se ha ido previendo, no hubo necesidad de recurrir a ningún programa emergente. Teníamos programado apoyar con pacas de forraje y alimento a los ganaderos en caso de una situación crítica. La sequía fue muy corta, las lluvias se anticiparon y eso hizo que no hubiera situaciones adversas para los ganaderos ni hubiera que lamentar fallecimiento de ganado porque no hubiera forraje”.

Los ganaderos también aprovecharon la siembra para dotarse de forraje para la época de estiaje.