Los comerciantes del mercado Benito Juárez están inconformes debido a la presunta intimidación y maltrato verbal del que fueron víctimas por parte del regidor comisionado en Tránsito y Vialidad Municipal, Efraín Rivera Hernández, quien recorrió esa plaza comercial para aplicar el reordenamiento vial y comercial.

Pero una de las locatarias inconformes, quien se identificó como Ana Cristina Vázquez, declaró que el edil, junto con elementos de la Policía Municipal, llegó de manera intimidatoria exigiéndoles que desalojaran parte del pasillo de la planta alta de ese centro de abasto; área muy poco concurrida por clientes.

También señaló que el regidor incumple con el reglamento de Tránsito y Seguridad Vial debido a que no regulariza la sobrepoblación de puestos ambulantes en las principales calles del centro de Papantla, así como la proliferación de sitios de taxis en zonas no establecidas, lo que empeora el tráfico vehicular.

Las vendedoras retaron al regidor, Efraín Rivera a terminar con los negocios semifijos para despejar completamente la vía pública, principalmente las avenidas que conforman el Centro Histórico de la Ciudad que Perfuma al Mundo, y así mantener un orden en el municipio.

Otra de las inconformes, Josefina Pérez quien se dedica a la venta de mochilas escolares, narró que el edil pretende quitarles parte de las áreas que aún les pertenece, y que no obstruyen el paso de los peatones. "A veces no vendemos en toda una semana porque no hay muchos clientes, y también abundan muchos locales vacíos", expresó.

Antes de retirarse, presuntamente el funcionario la amenazó con sancionarla de acuerdo al reglamento de Tránsito Estatal en caso de que no acatara las indicaciones de despejar el paso peatonal, pero la comerciante le pidió que primeramente "limpie" el ambulantaje y después corrija las deficiencias en el resto de los centros de abastos de Papantla.