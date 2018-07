La animalista Cira Muñoz Álvarez quien desde hace 5 años es presidente de la asociación Gatitos del ecológico de Veracruz.Ante la destrucción de fauna y flora de las instalaciones del parque ecológico de Veracruz por la nueva obra acudió a rescatar a los gatos ferales que quedan para llevarlos a su refugio manteniéndolos a salvo antes que desaparezca su hábitat.





El refugio alberga a más de 150 gatos ya esterilizados, desparasitados para que las personas responsables los adopten. En pasados días adoptaron a 20 gatos llevándoselos a su nuevo hogar en Xalapa y Fortín dio a conocer la rescatista de felinos.

La protectora de los animales explica que de los 30 gatos ferales que se llevó el ayuntamiento al parque zoológico se encuentran merodeando alrededor de las calles del propio zoológico, enfermos, con sarna, con hongo. Al encontrarse en estas pésimas condiciones no se los puede llevar al refugio porque están enfermos resultando un foco de infección para los que están sanos.

Algunos gatos trataron de regresar al parque ecológico la mayoría murió en el intento, el resto sigue deambulando por los alrededores del zoológico Miguel Ángel de Quevedo.

Cira cuenta que hace 5 años cuando llegó al ecológico eran muchos más gatos como 150 ejemplares antes que el ayuntamiento hiciera la redada.









“Si de hecho hubo envenenamiento masivo hay 3 denuncias de las cuales ninguna se llevó a cabo, no nos dieron respuesta”.

Señalan que han encontrado gatos muertos con este inicio de obra, los ambientalistas quieren pensar que las muertes son producto de muerte accidental aunque comentan presentan huellas de golpes, aún así prefieren pensar que ellos no los están matando.

Los gatos se sienten desplazados por el intenso ruido de las maquinarias, su sentido de supervivencia los lleva a estar confinados en un solo lugar. Los protectores han acudido a rescatar los mas que puedan para que no tengan un triste final como sus antecesores.

Ante las declaraciones que hizo el alcalde de Veracruz en su momento mostrando nula sensibilidad hacia su labor Cira opina que fue una burla para los animalistas.

“El alcalde se burló de nosotros los animalistas dijo que si tanto nos gustaban que nos los lleváramos a nuestras casas, como si no tuviéramos bastantes animalitos en nuestros hogares. No es una persona que está preparada para tener un puesto como el que el pueblo le dio la prueba es que está haciendo una obra que no sabemos si hay permiso, si hay planos, cuantos arboles va a tirar no sabemos nada. Él por sus pistolas está haciendo la obra, él con el pueblo nada, no somos importantes para él”. Recriminó.

La labor que desempeñan los animalistas es muy demandante ya que tienen que cuidar a los gatos resguardados, otorgarles cuidados médicos, darles de comer, mantenerlos mientras alguien los adopta por lo que consideran merecen respeto.

Señalo que se necesita que las autoridades apoyen a los ambientalistas con un albergue para gatos ferales y presupuesto para operarlo ya que es un problema de salud pública que se presenta en 3 puntos rojos principalmente en Veracruz.