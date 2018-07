Luego de dos intentos fallidos, más de 4 años de trabajo, 200 millones de dólares de inversión y mucha polémica desde su adquisición, por fin la Planta Proagroindustrias comprada por Petróleos Mexicanos al Grupo Acereros del Norte (GAN), arrancó la producción de urea para surtir el 90% del mercado nacional, lo que permitirá reactivar la industria del fertilizante y generará fuentes de empleo en la zona industrial de Coatzacoalcos.





Aunque la planta tendría que estar trabajando desde mediados del año pasado, no había podido producir ni un sólo kilo de producto, debido a que en la primera ocasión se ‘tronó’ un motor de arranque de la planta, lo que bloqueó la operación y en la segunda ocasión hace tres meses, la planta definitivamente no arrancó, por lo que se generó mucha expectativa respecto a que si iba a producir o ya no, debido al abandono en que se mantuvieron las instalaciones por más de 14 años, hasta que finalmente pudieron arrancar la planta de Urea Uno.

Cabe señalar que el proyecto de rehabilitación y modernización total de la planta, hasta su arranque y producción de urea, estuvo a cargo de la empresa Avanzia Instalaciones de origen español y el responsable del proyecto y arranque fue el ingeniero José Antonio Ureña, quien estaba condicionado a entregar la planta en operación, pues ya había fallado en dos intentos anteriores y además la entrega de la planta lleva un retraso considerable, pues tenía que estar produciendo desde finales del año 2016, principios del 2017.

La planta de Proagroindustrias, lo que antes fue Agronitrogenados, fue adquirida por el entonces director de Pemex Emilio Lozoya Austin en la cantidad de 275 millones de dólares, lo cual fue bastante cuestionado, dado a que la planta que pertenecía a Grupo Acerero del Norte (GAN) tenía 14 años fuera de operación y era considerada como una ‘planta chatarra’. Hoy con los casi 200 millones de dólares que se le invirtió, la planta de Agronitrogeados o Proagroindustrias, tiene el objetivo de producir 900 mil toneladas al año de urea y fertilizantes de todo tipo, utilizando como materia prima principal el amoniaco que le será suministrado desde el Complejo Petroquímico Cosoleacaque.