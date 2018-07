Dos regidores y la síndica del municipio de Agua Dulce, fueron exhibidos no solo de no realizar sus funciones dentro de sus comisiones, sino también de bloquear los programas para beneficio de la población.





El alcalde, Sergio Guzmán Ricardez, pidió al regidor, Mario Espinosa Ríos, presente acciones de gobierno eficiente que ayuden a regular el comercio informal, debido que a siete meses de la administración, no ha presentado ni un solo programa.

Incluso, durante ese mismo periodo, no solo no ha propuesto mecanismos para la captación de recurso a través del rastro municipal, el cual sería utilizado para realizar más obras, sino que además se presume que el regidor cuarto, tiene un negocio particular por la venta de sangre, que le estaría dejando al año, ganancias millonarias, según habría hecho declaraciones, Rodolfo Moscoso Torres.

Al edil segundo, Constantino Morales Montiel, se le comprobó que no ha podido intervenir para evitar los constantes robos en los cementerios, además que ni siquiera se ha involucrado en las gestiones para la compra de nuevos camiones de basura, la cual tuvo que ser conseguida por el alcalde Sergio Guzmán, ante la pasividad del regidor.

La opacidad en el ejercicio de sus funciones, ha llevado a la síndica, Sandra López Amador, a la omisión de sus funciones, las cuales están trayendo severas consecuencias a la administración municipal, debido ella cambio la clave fiel ante el SAT, sin que haya proporcionado las contraseñas a la tesorería, lo que imposibilita a esa oficina a reportar el ISR de los trabajadores, por lo que podría ser acreedores a severas multas, lo que afectaría las arcas.









López Amador, fue acusada de caer en contradicción, debido que ha informado al Congreso del Estado que desconoce sobre las cuentas públicas, cuando se mostró a través de documentos oficiales, que ha sido requerida para que revise el estado financiero pero ella nunca se ha presentado.

En la sesión de cabildo, el alcalde, Sergio Guzmán Ricardo, hizo un llamado de unidad a los ediles, para que sumen al trabajo por Agua Dulce y olvidarse de intereses personales y políticos.

Pero advirtió, que si los ediles no están dispuestos, el presidente municipal, continuará trabajando con los regidores que están abocados y dando resultados en sus comisiones, como es, Erick Jiménez Hernández, Guadalupe Martínez Badillo y Alma Esther Santaella Banderas.