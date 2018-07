El empresario y exdiputado local Alejandro Cossio Hernández, aseguró que el citatorio enviado por la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se presente el próximo jueves a sus instalaciones no es otra cosa que una venganza, luego de las acciones que ciudadanos integrantes de Empresas SOS emprendieron este lunes para cobrar los pagos pendientes por parte de la actual administración estatal.





Entrevistado vía telefónica, indicó que en ese momento se trasladaba al despacho de abogados para asesorarse por la situación, ya que –explicó- desconoce el motivo de la denuncia.

Consideró que esto pudiera ser por el “motín” que él junto con otros empresarios como Jesús Castañeda Nevárez realizaron el lunes en Palacio de Gobierno, en donde por espacio de 10 horas estuvieron en la antesala de la oficina del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para ser atendidos y que les fijara una fecha de pago por sus servicios.

Mencionó que pudiera ser que también lo estén denunciando por difamación, puesto que desde la llegada de la actual administración los ha calificado de corruptos “aunque esto ya no sea delito; quizá porque los he acusado de corruptos, de ahí en fuera no pueden acusarme por otra cosa”.

A pregunta expresa sobre si este asunto sería una venganza por las acciones del pasado lunes respondió: “Sí, claro. Lo que está buscando el gobernador porque esta gente (la FGE) no hace nada sin la orden del gobernador es desanimar a los empresarios, ellos creen que yo soy quien está detrás de todo el movimiento empresarial que denunciamos corrupción y falta de pago”.









Dijo que como represalia, del gobierno están yendo en contra de todos aquellos quienes estuvieron presentes en esta protesta. Se reunirá –dijo- con los abogados para buscar la manera de proteger su integridad y por supuesto la de su familia.

El citatorio –explicó- dice que lo denuncia el Secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa y el director de administración de la misma secretaría.

Cuestionado sobre si como proveedor de servicios trabajó en la SEV y en la Secretaría de Salud, indicó que en el primer caso no tuvo nada que ver; en donde sí fue en la SSA, dependencia para la cual trabajó y en donde sus empresas están bien cimentadas y con todo el reglamento que marca la ley.

“Aparezco en el acta constitutiva, pago impuestos, no estoy involucrado en ningún tema de empresas fantasmas. En Secretaría de Salud cumplí con todos los requisitos de proveedor de servicios”, concluyó.