Después del desalojo de empresarios el día de ayer del palacio de gobierno, el diputado federal panista Francisco Gutiérrez de Velasco condenó el proceder de la administración estatal al no tratar de dialogar con los afectados civilizadamente. Asimismo reconoció que los manifestantes no lo hicieron de la mejor manera sin embargo acepto que hay formas.





“Hay formas, en la manera de pedir está el dar, hay que buscar las instancias para tener un buen diálogo, yo siempre estaré rechazando el tema de manifestarse de manera grosera pero también fue mal actuar del gobierno en rechazarlos y no recibirlos”. Dijo.

Ante el hecho las similitudes entre esta manifestación de empresarios en contraste con el plantón que realizaron por días incluso durmiendo en el lugar el dirigente del PAN Ricardo Anaya y el excandidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez en las mismas instalaciones en el tiempo final de la administración de Javier Duarte. El aún diputado remarcó que en ese entonces estuvo en desacuerdo con estas acciones de sus compañeros del partido pues lo considero como mal ejemplo para la ciudadanía.

“Yo repruebo las acciones, yo no estuve de acuerdo, no participé como militante de Acción Nacional, no debe ser, damos un mal ejemplo, el diálogo debe ser de ambos lados”. Manifestó.

Abundo en este tema en el marco de la reunión del Consejo Ciudadano del distrito 4 en Boca del Río. Dicho consejo lo conforman 26 especialistas en su ramo así como y líderes de opinión.









“Inicio como un experimento y al final termino como una gran experiencia en cuanto a consensar opinión de 26 especialistas de esta manera transitar por cuestiones que se daban en el congreso decisiones que había que tomar, participando de una manera muy plural, profesional de ver las cosas para reforzar y enriquecer mis conocimientos para poder discernir con los compañeros panistas”. Puntualizó.

Agregó que no se debe perder el espacio que se les da a las cámaras a los investigadores, a los empresarios para que ayuden al gobierno a tomar decisiones consensadas para poder llegar a tener una mejor sociedad.