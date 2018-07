Familiares de Fernanda Guadalupe Varguez Acosta de 14 años, quien padece una enfermedad en el corazón llamada Bradicardia y quien de manera urgente necesita una cirugía para colocarle un marcapaso, acusaron al Instituto Mexicano del Seguro Social número 36 de Coatzacoalcos (IMSS) de negligencia, debido a que desde este viernes se le ha negado la atención medica a la menor.





Norma Acosta y Martín Alberto Varguez, padres de la pequeña, expresaron que desde este fin de semana se solicitó la atención pero por falta de especialistas no fue proporcionada, aseguraron que el subdirector de fin de semana, Rafael Daza Gutiérrez, ordenó su traslado al IMSS de Córdoba pero no fue recibida debido a que no les proporcionó la orden de envió, negándosele la atención.

“El sábado en la noche Viajamos hasta allá en ambulancia, no la atendieron, dimos vueltas con los directores y subdirectores y nos la regresaron otra vez porque subdirector no aviso ni envió ningún papel, nos regresamos en la ambulancia y aquí ya no me la querían recibir, hemos tenido que dar tantas vueltas, y ahorita me dicen que ya le están haciendo estudios cuando no es verdad no le han hecho nada”, comentó angustiada la madre.

Por su parte el señor Martín Alberto Varguez mencionó que interpondrá una denuncia en la Delegación Nacional de Derechos Humanos de Coatzacoalcos para que les brinden apoyo y su hija sea atendida de manera inmediata.Además responsabilizó al subdirector Rafael Daza Gutiérrez por lo que pueda ocurrir con la salud de la menor.

“Queremos una solución con el caso de mi hija, desde las ocho de la mañana estamos esperando hablar con el director y no ha querido bajar, nosotros hacemos responsables al IMSS, al director y subdirector por lo que le llegue pasar a mi hija”, expresó.

Cabe destacar que de acuerdo a datos de los padres el estado de salud de Fernanda es grave pero estable, sin embargo, aseguraron que temen porque cualquier actividad física podría causarle un infarto fulminante, por lo que hacen un llamado enérgico a las autoridades para que intervengan en el caso.