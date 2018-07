El secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié anunció que al estado de Veracruz no entrarán a dar el servicio los autos particulares en la modalidad Uber.





El automovilista particular que intente dar el servicio Uber y sea sorprendido por la dirección del Transporte Público se hará acreedor a una sanción de hasta 80 mil 600 pesos.

Uber no entrará en funciones en Veracruz. En lo que se refiere a Uber Eats, este servicio es de orden mercantil y no de derecho público, por lo que la autoridad no puede intervenir en ese tema.

