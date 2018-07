En el quinto aniversario de la llegada de la terminal de almacenamiento y distribución del coque, la asociación civil “Chogosteros en Acción” pide a las próximas autoridades federales y estatales que volteen la mirada hacia este municipio y resuelvan el grave problema de contaminación y para la salud que representan estas instalaciones, pues está desencadenando un sinfín de enfermedades y la muerte de personas, animales y plantas.





La asesora de esa asociación civil, Julisa Hernández Gijón, destacó que el 7 de julio se cumplieron 5 años de que la empresa inicialmente con la razón social García Munté y hoy denominada como ADN Energía de México llegó a este municipio, instalándose con ello un basurero industrial, con residuos altamente tóxicos, que incluso –dijo- estamos constituidos en el primer basurero de este tipo a nivel República Mexicana.

Mencionó que con un permiso con vigencia de 10 años otorgado por los Gobiernos Federal y Estatal, la planta de coque opera envenenando a todo ser vivo, desde plantas, animales y personas, derivado de la inhalación de gases y vapores, pero también por el contacto físico, con la serie de metales pesados y tóxicos contenidos en el petcoke o residuos de petróleo.

La médico de profesión, subrayó que los efectos en la salud de la población están presentes a través de dolores de cabeza, ardor de ojos, mareos y sensación de asfixia, cuadros gripales, asma bronquial, faringitis, déficit de atención, osteoporosis, dolor y deformación de los huesos, disfonía o pérdida de voz súbita, disfagia o dolor de garganta, pero también con casos más graves como es la cirrosis hepática, cáncer gástrico, fibrosis pulmonar, insuficiencia renal, derrame cerebral, infartos, leucemia, que terminan en la muerte.

Mencionó que por ello, le pide al presidente electo Andrés Manuel López obrador y al gobernador electo Cuitláhuac García, para que atiendan esta problemática y se dé marcha atrás con el permiso de esta planta de coque. “Le pedimos a nuestro amigo y ex diputado Manuel Huerta, que siga interviniendo como lo ha hecho, pues ha constatado que dichas instalaciones no cuentan con medidas de seguridad y garantías para evitar su dispersión durante el traslado; que no cumple con las condiciones de seguridad en el almacenamiento, control y manejo de esta sustancia, pues el riesgo de contaminación de este material se agudiza con las condiciones climáticas, es decir ráfagas de viento; que el coque contiene metales pesados y tóxicos como el niquel, vanadio, cromo, plomo, principalmente; que es incompatible para una vida sana y dañara la salud de las futuras generaciones; que tan solo el dióxido de azufre utilizado en su procesamiento provoca alternaciones psíquicas, paros cardiacos, asmas, bronquitis crónica, aumenta la morbilidad y mortalidad en adultos mayores y niños; en tanto que el niquel causa cáncer de pulmón, principalmente, esto según un dictamen realizado por el mismo diputado.









Dijo que es urgente se revoque el permiso, ya que dentro de 5 años los efectos para Jáltipan serán irreversibles.