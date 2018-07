Las pensiones millonarias a los expresidentes de México implican un despilfarro para la nación, manifestó el Partido del Trabajo (PT) en voz de su coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal, Vicente Aguilar Aguilar.





“Un tema poco recurrido y de bastante importancia es el despilfarro que la Federación hace para mantener expresidentes de la República”.

Al respecto refirió el caso de Vicente Fox Quesada, quien tras denostar al virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ahora y luego del triunfo de éste dijo que “renunciará voluntariamente” a su pensión vitalicia.

El punto es, resaltó el PT, que no se trata de “querer o no”, pues “con renuncia o sin ella, todos los expresidentes ya no tendrán prerrogativas y gastos excesivos que ofenden la pobreza de millones de mexicanos, no existirán más”.

Recordó que la propuesta del retiro de pensión millonaria a ex presidentes es parte del combate al “despilfarro”.









Y es que, deploró, “resulta inconcebible que sigamos manteniendo a un asesino como Luis Echeverría”.