El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, descartó que se vaya a remover de su cargo al director de Gobernación, Juan Ramón Herebia Hernández, y lamentó que por un par de incidentes malos que se tienen en una semana no se vea todo lo bueno que hace la corporación.





“Oficialmente no he recibo nada. La oficina de la presidencia está abierta para escuchar a cualquier ciudadano que quiera hablar sobre el actuar de la policía. A fin de cuentas lo que buscamos es la seguridad de 120 mil orizabeños, no la protección de unos cuantos”, acotó el edil.

Comentó que por ejemplo el año pasado hubo cerca de 16 mil acciones de verificaciones y se detectó a cerca de 100 personas que traían órdenes de aprehensión en alguna parte de la República.

Recordó que Orizaba es una de las ciudades con menor índice de delincuencia y se va por buen camino y se ha hecho un buen trabajo en la corporación, aunque es posible que no todos sean unos “angelitos y tengan un comportamiento correcto”, pero cuando se detecte que alguno tenga un acto de abuso o prepotencia se analizará el caso.

Indicó que lamentablemente hay un descrédito de la policía a nivel nacional que ha provocado que los ciudadanos le falten el respeto a las policías municipales.

Recordó que Orizaba ha sido considerada como un modelo de seguridad y expertos que han venido a ver cómo funciona.

Rechazó que en la ciudad haya cámaras de vigilancia destinadas a cuidar a algunos ciudadanos, a alguna familia o persona en particular, al hacer alusión a un comentario en torno a que había una videocámara cuidando a familiares políticos.

Destacó que incluso la policía municipal ha participado de manera eficiente en la detención de presuntos criminales relacionados con secuestros, violaciones, robos y asesinatos y eso se tiene que ver y no sólo las quejas.

Cuestionó el por qué se habla tanto de la Policía Municipal de Orizaba y no de las de los municipios vecinos, si acaso son “la mancha” en el estado o la piedra en el zapato.

Mencionó que en un año, entre capacitación, sueldos, uniformes, gasolina, reparación de patrullas y equipamiento se gastan 70 millones de pesos, cantidad que difícilmente igualan otros municipios.

“Se habla de una o dos acciones mal que hace la policía en una semana, pero cuántas buenas que no se reconocen”, acotó.