La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) zona sur, instalará en esta temporada de vacaciones un modulo en la Central de Autobuses, con la finalidad de atender y solucionar las inconformidades que se presenten con los vacacionistas.





“Vamos a estar pendientes en las estaciones de camiones se instalará un modulo para que el consumidor tenga la certeza de que la Profeco lo está respaldando, por si algún comercio no quiere respetar las promociones de descuentos, cobro del equipaje o lo que se presente y sea ahí donde manifiesten su queja”, declaró Sabino Blas Hernández, delegado de la oficina, localizada en la colonia Petrolera.

Detalló que el modulo atenderá a los usuarios de segunda y primera clase y todo aquel que así lo requiera, la dinámica será la misma que en la temporada de Semana Santa, donde el personal estará completamente identificado con su uniforme.

“Se les atenderá con gusto, ya sea una conciliación en caso de que surja una inconformidad, sólo será uno en ese punto porque es de mucha afluencia de ciudadanía, recalcó.

En lo que corresponde a municipios aledaños, refirió tan sólo se realizarán recorridos pues es poco el personal que funge como ‘verificador’, sin embargo, tratan de cumplir las mayores áreas posibles y cuidar los derechos de los usuarios.

“Vamos a defender a las personas de la tercer edad que aunque no presenten su credencial del Inapam les hagan valido su descuento, a los estudiantes, y que respeten las promociones por internet, porque luego pasa que llegan y ya no aparece el boleto y para eso estaremos, habrá personal y se buscará la conciliación y no se vean vulnerados sus derechos”, aseguró.

Finalmente indicó que el personal que atenderá el centro de queja, que aún estaba por determinarse el día de su instalación, operará de 09:00 horas a 18:00 horas, de lunes a domingo.