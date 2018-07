Fueron 153 alumnos de la generación 2015-2018 de bachillerato de la Escuela General “Miguel Alemán González” los que se graduaron el viernes de cuatro áreas propedéuticas, donde la deserción fue de 5%, ya que los jóvenes en la actualidad han cambiado los estudios por el trabajo.





“La situación económica de nuestro país es muy difícil y obligó a la deserción académica aunque en el menor de los casos con un 5%, pero afortunadamente no es algo alarmante; a los que se salen o ya no se inscriben los estamos monitoreando, para ir revaluando nuestro trabajo pues no queremos perder a nuestros jóvenes”, declaró la directora de la institución, Nereida Carrasco Castellanos.

Indicó que el ingreso de alumnos para el primer semestre es únicamente de 180, siendo 153 los que están terminando es favorable, mientras que el 5% son los que no terminan debido a que iniciaron a trabajar, se enfermaron, o diversas circunstancias.

Declaró que en la actualidad un problema al que se enfrenta la escuela es por la ‘movilidad’ de estudiantes debido a que los padres de familia cambian de residencia, muchas veces por cuestiones laborales y tienen que buscar escuelas que estén cerca de sus viviendas.



GRADUACIÓN

La directora del plantel ubicado en el Centro de Coatzacoalcos, señaló que los alumnos que egresaron fueron área propedéutica de: económico administrativa, químicos biológicos, humanidades y ciencias sociales, así como físicos matemáticos.

Revelo que fueron 12 los estudiantes de las diversas áreas que recibieron reconocimiento por su promedio de 9.0, en sus tres años de estudio.

La excelencia académica la obtuvo la estudiante Cesia Hernández con 9.6, a quién reconocieron su esfuerzo obsequiándole una laptop, quien además también fue el mejor promedio cuando egreso de la secundaria.

También fueron reconocidos un aproximado de seis alumnos que se encargaron de poner en lato el nombre de la escuela en el área deportiva, como el joven Héctor Hugo Mejía Pérez, que obtuvo el primer lugar a nivel nacional en Taekwondo el pasado 15 de junio en el estado de Nayarit.