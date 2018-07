Desafortunadamente éste inmueble sufrió daños irreversibles a tal grado que colapsó y ya no pudo ser habitado por los inquilinos.





Lo peor del caso es que el dueño del inmueble, Carlos Jiménez no quiere hacerse responsable de los daños que provocó a sus inquilinos y de los instrumentos que éstos perdieron a causa de la falta de mantenimiento que sufrió esta propiedad.

"Nosotros no hemos recibido ningún apoyo económico, ni siquiera del dueño, el que rentaba el espacio, él quedó de resolver el problema y no lo ha hecho. Hay muchas cosas de nosotros que están adentro del edificio. Estamos esperando que llegue el fin de mes para demandarlo si no nos resuelve el problema porque perdimos mucho dinero. Nos cobraba de renta cinco mil pesos. Nuestras pérdidas ascienden a más de 120 mil pesos. Era equipo mío y de los músicos, sus jaranas, una bicicleta que se cayó ahí abajo, atriles, cosas que utilizaban los maestros para dar clases”. Se quejó la promotora cultural.

Hay que destacar que como foro cultural multidisciplinario se daban clases de jarana, zapateado, pintura, fotografía, Baile y se hacían fandangos.

El Dueño del inmueble Carlos Jiménez demandó a los vecinos de junto debido a que estuvieron haciendo una excavación y dice que por eso se cayó el edificio.









Guzmán Soto expresa que lo rescatable de todo esto es que salvaron el grupo cultural y salvaron sus vidas porque pudieron ser víctimas de algo peor o perder la vida cuando se derrumbó el edificio.

"Lo que pasó ya pasó pero en otros casos Gobierno del Estado tiene que voltear a ver a Veracruz. El Centro Histórico está en terribles condiciones. Las construcciones, todos los que pasamos todos los días por las calles, nos bajamos de la banqueta para evitar que se nos caiga la estructura de un edificio. Esto es triste porque es la primera ciudad en Latinoamérica. No se le da la importancia que se le tiene que dar al Centro Histórico”.

La directora del Foro cultural relató que el propietario, Carlos Jiménez le echa la culpa a sus vecinos porque dice que ellos hicieron una obra pública que provocó daños a su inmueble.

Margarita considera que Carlos Jiménez debe responder por los daños sufridos, de lo contrario los promotores culturales podrían presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes.

"El 28 de octubre se colapsó el edificio y nosotros éramos los que trabajábamos ahí y lo decimos con orgullo y melancolía porque a partir de eso empezamos a hacer eventos en la calle, particularmente en el callejón de la Lagunilla. Los jóvenes jaraneros nos ayudaron a dejar como nuevo el callejón y el espacio ahora es de todos" recordó la directora.

La promotora cultural invita a la sociedad veracruzana a no alejarse de los espacios públicos por la delincuencia, pues los malvivientes y delincuentes no pueden apoderarse de estos espacios que les pertenecen a todos los veracruzanos, por lo que exhortó a sus colegas promotores de cultura a organizar eventos artísticos y culturales en diversos espacios ubicados en el Centro Histórico. "Nosotros contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Veracruz para hacer nuestros eventos porque ellos se han dado cuenta que difundimos la cultura. La gente de turismo y cultura nos prestan los edificios, se preocupan de que estén limpios. Nosotros no recibimos dinero de ningún lado, somos completamente autónomos". Remarcó.

La amante de la cultura insiste en que los edificios históricos e inmuebles culturales no deben ser utilizados por los malvivientes para drogarse, tener relaciones sexuales y cometer ilícitos, pues esos espacios son de todos los veracruzanos.

Asimismo tiene muchas expectativas del gobierno federal y estatal que iniciará funciones a partir del 1 de diciembre y que será encabezado por el Movimiento de Regeneración Nacional para que apoyen la cultura en el estado.

"Hay que saber cómo van a apoyar a la cultura. Siempre buscamos el acercamiento porque no hay manera de hacer nuestros proyectos sin el apoyo del gobierno porque ellos dan los permisos. Todo se hace legalmente, tenemos expectativas de que se mejoren las cosas en el Centro Histórico".

Adelanto que harán en evento que se llama “el llamado del tambor” en donde se está convocando a todos los percusionistas en la macroplaza con el fin de rescatar nuestras tradiciones culturales.

“Este evento será el 29 de julio. Cada mes hacemos un evento que se llama "Tardes de palomazo", lo hacemos en el Centro Histórico. Invitamos a jóvenes a presentar su talento, hacemos cuestiones humanitarias, vamos a los asilos, hablamos con los jóvenes con problemas de adicciones".

Para mayor información pueden contactar a los organizadores de este evento en la página de facebook con el mismo nombre Foro cultural Reeduca México Arte y Desarrollo Humano.