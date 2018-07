Ante quienes empiezan a señalar que habrá que exigir que Andrés Manuel López Obrador cumpla las promesas de campaña que hizo, es pertinente recordar que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, firmó 266 compromisos ante notario y sólo cumplió 106 a medias o muy mal, señaló Juan Hernández Mercado, analista político.





“Algunas de las incumplidas son las referentes al salario mínimo, gasolina, electricidad, gas, la canasta básica, y nada dijo en público de lo mismo. Hoy está López Obrador trabajando desde el día dos y diciendo él o sus voceros a los medios qué se está haciendo y eso es correcto”, indicó.

El analista político refirió que se tiene información de que el avión no se puede vender por los siguientes motivos: “no pertenece a la Presidencia y tampoco al Estado Mayor, está bajo un arrendamiento al cual le faltan creo cuatro años para vencer y lo más grave es que tiene diversos contratos y si los incumple tiene sanciones, entonces venderlo está en chino”.

Refirió que el hartazgo fue un factor importante en la emisión del voto en las recientes elecciones, y es muestra de la capacidad social, sobre todo en el caso de Veracruz, de dar paso a una segunda alternancia después del PRI.

“Creo que en el caso de nuestro estado sólo había dos alternativas: aceptar la jugada Yunes o pararla y darle la oportunidad a Morena y a Cuitláhuac como gobernador. Así, el voto corrió por este último, es decir estamos viviendo un proceso de maduración electiva y también de expectativas democráticas”.









Puntualizó que no se trata de que el sufragio sea gratuito o un “gracioso regalo”, realmente es en sí una esperanza, pero también un reclamo social que no asumirá una actitud contemplativa, al contrario será activa.

Refirió que en lo tocante al avión presidencial es hasta justificable además que ya no se pueda vender porque es usado y afecta una depreciación y puede no valer la pena venderlo; en cuanto al aeropuerto es una obra iniciada y existen contratos de por medio con sanciones por incumplimiento, cancelación de obra o suspensión de la misma; “si los costos de cancelación superan el de una nueva inversión lo correcto es licitar la obra a particulares y por lo mismo también estaría dentro de la congruencia y en este punto creo que está demostrando que no es ni Donald Trump ni Maduro de Venezuela, lo cual debe tener tranquilos a quienes eso pensaron”.

Del Ejército, guardias presidenciales, policía y amnistía, consideró prudente esperar a que se ajusten poco a poco las piezas claves del proyecto de gobierno y gobernabilidad.

Lo más importante, abundó, es no perder de vista que no se fijaron plazos, éstos los fija la realidad, también lo más importante es que todavía no es presidente en funciones y ya está trabajando en organizar y planear, tampoco hay que olvidar que se someterá en tres años al refrendo del mandato, el cual podrá retirarlo por incumplido. “Primero esperemos a que tome el cargo y después ya veremos; nadie pierda de vista que el tigre está suelto”, acotó.