Los resultados de la jornada electoral del pasado primero de julio, trae consigo un sinnúmero de damnificados que confiaban en la llegada de Miguel Ángel Yunes Márquez, entre ellos el actual presidente del Tribunal de Justicia, Edel Álvarez Peña quien a decir de propios empleados tenía todo preparado para su reelección; colocando así -como lo ha venido haciendo ya- a colaboradores cercanos como jueces y magistrados, atropellando con ello los derechos laborales y humanos de quienes han dedicado su vida al Poder Judicial en la entidad.





Del sistema anticorrupción Edel Álvarez está apoderado, ya tiene a dos magistradas, una de ellas Luisa Samaniego y la otra la juez Estrella Iglesias y ahora busca la Fiscalía Anticorrupción para su colaborador Andrés Domínguez, hoy Secretario del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

En un grito a voces el malestar de empleados al interior de dicho poder que han visto pisoteados sus derechos; en un desplegado que circula en redes sociales -donde piden el anonimato por temor e represalias- revelan el abuso de autoridad, nepotismo y tráfico de influencias en el que ha incurrido, además de la traición pues se reunía con gente cercana cercana a Pepe Yunes, al mismo tiempo que lo hacía con Miguel Yunes Márquez.

En la pasada elección donde su compromiso estaba con el gobernador panista, no operó, no cabildeo, no hizo nada y ante la derrota de ambos ahora se presume morenista.

Colaboradores cercanos refieren que pretende acordar con el gobernador electo, Cuitláhuac García su reelección a cambio del nombramiento de los nuevos 13 magistrados.

De lo que si no hay duda es que, el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y los magistrados en puerta debería ser parte de los acuerdos de transición, pues suena ilógico que éstos sean impuestos por un gobernante al que le quedan 4 meses y a un presidente del Tribunal Superior de Justicia afín, que piensa permanecer en el poder traicionando.

En el desplegado, empleados exigen al gobernador electo su intervención, pues Edel ha sido considerado uno de los peores presidentes, pues dejará al Poder Judicial endeudado por los próximos 30 años con cinco mil millones de pesos, por la construcción de 21 ciudades judiciales mediante el sistema de asociaciones público privadas.