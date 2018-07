(EXCLUSIVA) El actual Congreso del Estado de Veracruz debe acatar la sentencia judicial, basada en los derechos constitucionales, emitida por un juez federal para reformar el Código Penal; la criminalización del aborto tiene como consecuencia que no se garantice el derecho a la salud de las mujeres, lo que implica también violencia contra ellas, advirtió en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO el Jurista y académico José Manuel de Alba.





El jurista se refirió a la sentencia del juicio de amparo 1191/2017, mediante la cual el juez décimo-octavo de Distrito dictamina la reforma al Código Penal de Veracruz –en sus artículos 149, 150 y 154-, antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones, y en la que precisa, entre otros varios puntos: “…la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó para el Estado Mexicano la obligación expresa de observar los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales signados por él”.

José Manuel de Alba explicó al respecto que México firmó tratados internacionales de derechos humanos, derechos que están concedidos mediante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tanto, afirmó, en el estado de Veracruz debe permear el marco de derechos humanos establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Reforma de 2011, por lo que debe garantizarse el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que al no estar garantizada motivó la declaratoria de segunda alerta por violencia de género por agravio comparado, debe revisarse, enfatizó el Jurista y académico, "a la luz del marco de derecho constitucional".









Y es que destacó que la Constitución establece que hay derechos concedidos, derechos que van más allá de voluntades o creencias particulares o de mayorías, pues se trata de Derechos Humanos Concedidos.

En este contexto, José Manuel De Alba enfatizó que ante la sentencia judicial que dictamina al Congreso del Estado de Veracruz reformar el Código Penal para no criminalizar a las mujeres que decidan interrumpir el embarazo, los legisladores deben hacer lo que corresponde conforme el marco del Derecho.

La sentencia del Juez Federal Décimo Octavo de Distrito responde al amparo interpuesto por organizaciones civiles que abogan por los derechos de las mujeres, particularmente por el derecho a decidir la interrupción del embarazo, sin que éste sea un delito, sino un tema de salud.

DERECHOS HUMANOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

En entrevista, el académico y jurista José Manuel de Alba explicó de manera puntual que México ha firmado tratados internacionales –como la Convención Americana de Derechos Humanos, CEDAW, Convención Belém do Pará, entre otras- para eliminar todas las formas de violencia, que hablan también de eliminar la violencia contra las mujeres.

Asimismo, los derechos humanos estipulados en los tratados internacionales fueron absorbidos en la reforma al artículo 1º. Constitucional, con la reforma de 2011.

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano ha sido parte”, dice el artículo 1º. Constitucional, leyó.

Al respecto, hizo hincapié en que “la no violencia contra la mujer es un tratado de derechos humanos. Partiendo de eso, como parte de la obligación contraída en ese tratado internacional, México expide una ley contra la violencia hacia las mujeres en la cual, en parte de su articulado señala que cuando alguna parte de México haya violencia contra la mujer, se expida una Alerta de Género”.

Tales alertas son como las dos emitidas en Veracruz, que, mediante investigaciones se dio parte a la Secretaría de Gobernación y se advierte que “parte de esa violencia de género en Veracruz se debe a que está criminalizado el aborto, por lo que se recomienda al Gobierno de Veracruz que haga modificaciones legales porque está violando derechos de las mujeres a vivir sin violencia”.

Y es que expuso, “el no darle una solución más razonable al tema del aborto, el no legislar en esa materia, es violencia contra las mujeres”.

Recordó que tras la segunda alerta por violencia de género emitida para Veracruz, el estado tuvo un plazo para cumplir con un mandato, que al no hacerlo provocó la movilización de organizaciones civiles para ampararse, ante lo que el Juez Federal dictaminó, y por lo que el Congreso del Estado tiene un plazo (31 de julio) para reformar el Código Penal.

REFORMA TIENE QUE SER YA, NO A CONSIDERACIÓN

La Reforma al Código Penal del Estado de Veracruz tiene que hacerse ya por el actual Congreso, pues el incurrir en un desacato podría tener sanciones legales para los legisladores. Incluso, “sin adelantarnos, podría alguna instancia internacional emitir una sentencia”.

El acato –a la orden del Juez Federal para reformar el Código Penal de Veracruz- es inmediato, pues aunque los legisladores podrían recurrir a la revisión, esto generaría un conflicto que no tiene razón de ser, pues se trata de derechos humanos que van más allá de ideologías o creencias religiosas.

“Debe ser esta legislatura, esta legislatura si no lo hace estaría desacatando una orden judicial, y en cuanto a las órdenes judiciales hay consecuencias… Estarían incurriendo en probable omisión legislativa, pero esperemos que ello no ocurra. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias y legislen en la materia. Yo diría aquí que se legisle en la materia, que estemos a la altura de las circunstancias y de los retos que tenemos como sociedad y que el Congreso nos dé una muestra de civilidad al cumplir con un mandato que no deriva de un Juez, sino de la Constitución, porque los jueces federales somos los garantes de la Constitución”.

El dictamen del Juez al Congreso del Estado “no es una invasión de esferas, porque hay artículos constitucionales que nos rigen a todos, si no estaríamos hablando que esos artículos, como el 103 no sirven para nada… Los jueces federales no invadimos la soberanía. Los jueces federales pertenecemos a un pacto federal en el que están los lineamientos de todos los poderes de la República. Es la Constitución la que nos manda. Yo recomendaría que se guíen en la Constitución… Espero que no entremos en conflictos entre el Poder Federal y la Legislatura del Estado de Veracruz”.

LOS DERECHOS HUMANOS NO VAN A CONSULTA

En ese sentido, dijo que el tema no debe ser consultado como algunos legisladores han propuesto, pues los derechos humanos se conceden y garantizan, no se someten a votación. Dicho en otras palabras, así sea una minoría la que pelea el respeto a un derecho humano, se le debe garantizar aunque haya otra mayoría que no lo quiera.

“Los derechos humanos van más allá de lo que un pueblo puede determinar”.

Ejemplificó que en Estados Unidos de América anteriormente no se permitía que un niño de color acudiera a la escuela con niños de tez blanca, por lo que se legisló en materia de derechos humanos para garantizar la educación, aunque la mayoría –de tez blanca- no lo quisiera así.

Otro ejemplo es, abundó, el caso de los nazis, ya que Adolfo Hitler actuó conforme a la ley en términos de que los representantes populares aprobaron medidas como esterilizar a los judíos, los campos de exterminio, etcétera, pero aunque lo aprobó una mayoría –nazi-, esta mayoría atentó contra los derechos humanos, lo cual tuvo que ser ajustado en el derecho internacional después de la segunda guerra mundial.

Dicho lo anterior, resaltó, no se trata de intereses de mayorías o minorías, sino de garantizar derechos humanos, por lo que aunque haya una mayoría legislativa y social que puede no estar de acuerdo con despenalizar el aborto, tiene que garantizarse el derecho de las mujeres a su salud sexual y reproductiva como estipula la Carta magna y los Tratados Internacionales de los que México forma parte.

Los legisladores tienen que actuar conforme lo dictamina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “que es la que nos rige a todos, no las ideas particulares”.

DERECHOS NO DEBEN SER DE PAPEL

El tema del aborto no tiene porqué crear conflicto, resaltó el jurista y académico José Manuel de Alba, pues se trata de garantizar un derecho humano de las mujeres; el practicarlo o no ya depende de una decisión particular con argumentos científicos, religiosos, etcétera, “pero en lo que a leyes se refiere, debe legislarse conforme a Derecho, no conforme a creencias”.

“Los derechos no deben ser de papel… En la Constitución se cambió la palabra otorgados a concedidos… son derechos humanos concedidos en la Constitución, y ello debe garantizarse y acatarse”, enfatizó el jurista y académico José Manuel de Alba.