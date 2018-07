El dinero, que es una cantidad paupérrima para que un adulto mayor subsista (corresponde a $19.33 de gasto diario), únicamente le alcanza para cubrir sus necesidades más básicas.





El último depósito que este hombre de 72 años de edad recibió de la Secretaría de Desarrollo Social fue el 06 de junio a las 23:58 horas, sin embargo no retiró el dinero inmediatamente y cuando fue al banco le informaron que no tenía fondos.

Lo primero que imaginó fue que la Sedesol no había depositado el apoyo para los adultos mayores de 70 años. Llamó a las oficinas de la delegación en Veracruz donde le informaron que el dinero había sido depositado a su cuenta.

Entre la tramitología, el 25 de junio del año en curso acudió al banco para solicitar un estado de cuenta, donde le fue informado que mediante un retiro con tarjeta en un cajero automático se había quedado sólo con 63.60 pesos de fondos.

“Yo vengo recibiendo la pensión desde hace seis años y ahorita en junio me tocaba recibir lo poquito que nos dan que son 1,160, de esos 1,160 ahorita no nos lo han entregado. No soy yo nada más, hay otras personas que están igual que yo.

“Ese dinero me han dicho que el gobierno lo extrajo para las campañas. El banco me dice que yo ya lo retiré en un cajero, con una hora, una fecha, pero pues yo quisiera que me dijeran qué cámara la tomó para que ellos comprueben si tienen una cámara que me haya captado”, señala.

Genaro Lagunes asegura que los retiros que él hace de dinero en el banco son únicamente en ventanilla, por ello el único recibo con el que cuenta es con el de abril, última fecha en la que cobró su pensión.

Ante la desesperación de la nula respuesta que obtiene del banco y de las autoridades financieras, el adulto mayor interpuso la denuncia con carpeta de investigación