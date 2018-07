La permanencia del Inadem, apoyos a estudiantes que hagan prácticas en empresas, cero nuevos impuestos e incrementos a la gasolina, así como acabar con el terrorismo fiscal son parte de los compromisos que hizo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con empresarios, señaló Mario Ríos Alvarado, presidente de la Canaco en Orizaba.





“La idea es dar capacitación y experiencia a jóvenes universitarios; el Gobierno Federal les dará un pago de tres mil 500 pesos que depositarán directamente a la empresa y ésta les hará pago a los jóvenes como si fuera de nómina”, explicó.

El objetivo, mencionó, es irlos incorporando a la parte laboral, y esto funcionará mediante la inscripción de las empresas en determinado programa o padrón y ahí les dirán cuántos jóvenes podrán aceptar.

Además de ello, mencionó, hay la intención de hacer un corredor que una al Pacífico con el Golfo, sería de Salina Cruz y sería terrestre, por lo que se rehabilitarían varias vías y sería un proyecto grande que iniciará prácticamente enseguida.

Comentó que algo que les dio gusto es que habrá buena parte de inversión hacia el sur-sureste sin descuidar el norte, que es la región que mantiene al país, pero está comprometido con esta zona que no ha crecido a la par.

Reconoció que lo que es Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco siempre se quedan por debajo de la media nacional y esa es otra de las cosas buenas que habló.

“Habló de que no habrá incrementos ni en gasolinas ni en impuestos, aunque fue claro en que ahorita no pueden bajar ni los combustibles ni los impuestos, y está hablando de crear una refinería, aunque eso se requiere tiempo, pero al menos nos está dando la certeza y certidumbre de que no va a subir ni la gasolina ni impuestos”, abundó.

Ríos Alvarado comentó que también les aseguró que se acabará con el terrorismo fiscal y se incentivará la incorporación de causantes, además de que se tratará de ayudar en mejorar los trámites, por ejemplo con Hacienda, en donde el tema de las facturas se ha complicado, por lo que la idea es hacer éstos sean más fáciles y el costo administrativo no sea tan alto.