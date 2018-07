El diputado federal Panista Francisco Gutiérrez de Velasco no se descarta para la dirigencia estatal del partido acción nacional sin embargo pide “piso parejo” y democracia para designar al nuevo representante en donde todos los grupos internos estén sumados, sin seguir una línea que deje en el poder a un solo grupo político.





“Si al final dentro de los liderazgos dicen oye Paco queremos que seas tú por mi será un honor pero no quiero yo imponerme caer en el mismo error de lo que se ha caído últimamente, llegar por un dedazo por una simple intención personal yo creo que tiene que ser sumado, tiene que ser consensado”. Aclaró.

La intención del aún legislador del blanquiazul es reacomodar el partido, evitar la confrontación, sumar a todos para reconstruir el panismo logrando que resurja dentro de 3 años que son las elecciones más próximas.

Explicó que dentro del partido existen ciertas divisiones que aunque siempre las ha habido ahora también da el acecho a aquellos que buscan promover al PAN, condicionando a que si no estás con un grupo determinado te señalan como traidor o enemigo; esas son las prácticas que se deben erradicar devolviéndole la libertad de pensamiento a las bases para la elección de candidatos.

En cuanto a la dirigencia de Pepe Mancha reconoció que ya concluyó su ciclo al frente de la dirigencia del partido acción nacional.









“Pepe Mancha yo creo ya concluyo su trabajo sería sano que deje la dirigencia en un esquema positivo, hizo su mejor esfuerzo ya no sería conveniente que siguiera en la dirigencia hay que buscar otros actores”. Precisó.

Ante los resultados de las pasadas elecciones resalta que no fueron del todo malos, que Yunes Márquez obtuvo una buena votación de hecho mayor que la que saco su padre en las elecciones anteriores para el mismo cargo de elección popular. Simplemente en esta ocasión no le dio para ganar porque hubo un fuerte choque político en donde entro con soberbia no sumo a las demás fuerzas políticas y el resultado no fue el esperado por ese factor.

Asimismo dijo que otro elemento que no favoreció a Miguel Ángel fue que al final el tema del Duartismo se desgasto.

“El Duartismo ya no funciono al final lo que la gente quería ver es un gobierno de resultados, un gobierno que ofreció seguridad y lamentablemente no se vio, Miguel Ángel hizo su mejor esfuerzo simplemente los resultados no se vieron y la gente califico”. Argumentó.

La convocatoria para la renovación de la dirigencia del PAN se tiene que dar este año entre Octubre y noviembre dependiendo de lo que dictamine el consejo estatal. Hay muchos nombres que suenan para ocupar este puesto que dirija el rumbo del partido acción nacional para que vuelva a colocarse en escena política.

“Hay muchos inclusive el mismo Miguel Ángel Yunes Márquez lo bueno es que haya un abanico muy amplio que sea elegido por democracia”.