Coatzacoalcos - Minatitlán - Sur

Morena no pactará a costa de sus ideales: Gonzalo Guízar

El pueblo votó porque se acabe la corrupción y haya transparencia, y vamos a cumplirle, afirmó el diputado local electo

Coatzacoalcos | 2018-07-09 | Osvaldo Antonio Sotelo

El pueblo votó por la transparencia y por la no corrupción, a la sociedad hay que cumplirle ese mandato, no podemos distinguir, no podemos acordar, no puede haber acuerdos políticos” Gonzalo Guízar Valladares Diputado electo del distrito 30 de Coatzacoalcos Rural. / GONZALO